Les membres d'Unifor de la scierie Normandin ratifient leur nouveau contrat de travail

NORMANDIN, QC, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'une assemblée syndicale tenue hier soir, les membres de la section locale 512 du syndicat Unifor ont ratifié dans une proportion de 100 % leur nouvelle convention collective. Nos membres sont vraiment fiers d'avoir enfin réussi à obtenir le règlement complet négocié par Unifor en juin 2018 pour le secteur du sciage.

Rappelons que ce groupe autrefois syndiqué à la CSN a récemment joint les rangs d'Unifor. Le nouveau contrat de travail pour l'usine de Normandin prévoit notamment:

Un contrat de quatre ans avec des augmentations salariales de deux pour cent les deux premières années et de deux et demi pour cent les deux dernières;

Un rajustement salarial de 0,40 $/heure pour les salariés de la production;

Un rajustement salarial de 0,75 $/heure et de 0,50 $/heure en 2021 pour les salariés des métiers;

La bonification du régime d'assurances collectives;

L'atteinte du plein salaire plus rapidement (1 000 heures et moins : 90 pour cent du salaire et 1 001 heures et plus 100 pour cent);

Régime de retraite :

Pour les régimes de retraite hybride, à compter du 1 er mai 2021, la rente normale est augmentée à 0,75 pour cent du salaire final ;

mai 2021, la rente normale est augmentée à 0,75 pour cent du salaire final ;

À compter du 1 er mai 2021, le supplément d'appoint mensuel est augmenté de 16 $ à 17.00 $.

mai 2021, le supplément d'appoint mensuel est augmenté de 16 $ à 17.00 $. Contribution de 0,02 $/heure au Fonds communautaire canadien;

Amélioration au congé de deuil;

Etc.

Au surplus, le groupe a obtenu une contribution de 0,03 $/heure au programme de congés-éducation payés (CEP).

La section locale représente plus de 60 membres au son usine de rabotage.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org



SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, marie-andree.lheureux@unifor.org

Related Links

http://www.uniforquebec.org