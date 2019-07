Les membres d'Unifor chez Vopak Terminaux de l'Est du Canada déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Devant l'impossibilité de conclure une entente pour le renouvellement de leur convention collective et face à l'intransigeance de leur employeur, les membres de la section locale 175C de l'unité Vopak Terminaux de l'Est du Canada ont déclenché la grève cette nuit.

L'impasse repose présentement sur 4 enjeux : les régimes de retraite, le temps supplémentaire, les salaires et la rétroaction salariale. Malgré plusieurs journées de négociation depuis les 2 dernières années, l'employeur demeure intransigeant sur les enjeux monétaires qui sont une priorité pour les travailleuses et travailleurs.

« La patience à des limites! Il faut que l'employeur comprenne que nous sommes sérieux dans notre démarche, car les membres sont déterminés plus que jamais à se tenir debout. Par le fait même, nous sommes prêts à reprendre le dialogue avec l'employeur », a commenté Serge Dupont, adjoint au Directeur québécois.

Un mandat de grève de 100 % a été donné par les membres au comité de négociation le 5 mai dernier alors que la convention collective est expirée depuis le 25 juin 2017. Ce conflit touche une trentaine de membres travaillant dans les terminaux pétroliers situés à Québec et Montréal.

Au cours des dernières heures, des lignes de piquetage ont été mises en place face au terminal pétrolier situé au 10000 rue Notre-Dame Est, au coin de la rue Joseph-Versailles ainsi qu'au coin des rues Hochelaga et St-Joseph-Versailles à Montréal. Pour Québec, la ligne de piquetage a été mise en place au 51 Montée des Cinquantes Battures de Beauport.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

