Les membres d'Unifor chez Novabus déclenchent une grève illimitée

ST-FRANÇOIS-DU-LAC, QC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ce matin, les membres de la section locale 1362 du syndicat Unifor, salariés de l'usine Novabus, ont déclenché une grève illimitée.

« Dans le contexte actuel où l'inflation est élevée, nous avons des attentes importantes au niveau monétaire, ce que l'employeur ne semble pas comprendre. Et nous sommes déterminés à obtenir des ajustements salariaux qui tiennent compte de la situation actuelle, comme ça se fait dans plusieurs usines en ce moment », a commenté le représentant national au dossier Jean-Rod Morin.

Le 29 janvier dernier, les membres avaient donné un premier mandat de grève à 98 %, mandat qui a été renouvelé le 26 mai dernier dans les mêmes proportions.

« Les offres de l'employeur ne sont pas réalistes. Elles ne représentent même pas l'indice des prix à la consommation (IPC) alors que les membres s'attendent à un ajustement de salaire en plus de l'IPC et des gains monétaires additionnels », indique M. Morin.

Le syndicat déplore aussi l'ambiance dans l'usine « qui est à son plus bas. Les relations de travail sont difficiles et nos membres ne se sentent pas respectés. C'est du jamais vu depuis l'arrivée de la nouvelle direction », poursuit le conseiller syndical.

L'employeur a demandé les services de conciliation du ministère du Travail. Une rencontre devrait être convoquée sous peu.

L'usine de St-François-du-Lac emploie près de 300 membres d'Unifor. La convention collective est échue depuis le 16 février dernier. Le groupe avait exercé trois journées de grève jusqu'à maintenant.

