Les membres d'Unifor chez Canadoil Forge Ltée déclenchent la grève

BÉCANCOUR, QC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Les membres de la section locale 700 d'Unifor travaillant chez Canadoil Forge Ltée à Bécancour ont déclenché la grève le 29 juillet au matin. Cette décision a été prise à la suite négociations infructueuses avec l'employeur sur plusieurs enjeux cruciaux.

Les travailleuses et travailleurs de Canadoil Forge Ltée revendiquent une augmentation salariale équitable et un rattrapage salarial en ligne avec les normes de l'industrie dans la région. Ils demandent également la protection de leurs acquis face aux exigences de l'employeur, qui souhaite imposer des concessions importantes. Ces concessions concernent les heures supplémentaires, le ratio des vacances et des congés, et ainsi que le refus de formaliser l'horaire de travail actuel du quart de soir (4 jours de 10 heures du lundi au jeudi). Les demandes de l'employeur sont jugées inacceptables par les membres de la section locale 700, qui refusent de céder sur ces points essentiels.

« Visiblement, l'employeur ne voulait pas un règlement à l'amiable, car les offres qu'ils nous ont faites ne représentent pas ce qui est négocié dans la région. D'autant plus que les membres nous ont fortement affirmé qu'ils n'accepteraient aucune concession » a déclaré Jonathan Blais, représentant national.

Les membres sont fermes dans leur position et déterminés à défendre leurs acquis.

« Les membres sont mobilisés derrière le comité de négociation et nous n'avons pas l'intention de les décevoir », a ajouté M. Blais.

Il n'y a aucune date de négociation de prévue pour le moment.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

