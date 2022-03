Les membres d'Unifor au Fairmont Tremblant ratifient une entente de principe

TREMBLANT, QC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - La grève est évitée au Fairmont Tremblant alors que les travailleuses et travailleurs membres de la section locale 698 du syndicat Unifor ont entériné dans une proportion de 80,5 % une entente de principe au cours d'une assemblée syndicale tenue cet après-midi.

« Nous avions bon espoir d'y parvenir compte tenu de la détermination des membres à obtenir un bon contrat de travail. On est convaincu qu'avec cette entente, l'hôtel se donne les moyens d'assurer le recrutement du personnel qui manque tout en conservant ceux qui y travaillent déjà. C'était une priorité pour nous », a commenté le président de la section locale et de l'unité du Fairmont Tremblant, Michel Clavette.

Au nombre des faits saillants du nouveau contrat de travail, mentionnons :

Contrat 5 ans;

Augmentation salariale : 6,5 % 1 re année, 2 e année 3 %, 3 e année 3 %, 4 e année 3 %, 5 e année 3%;

année, 2 année 3 %, 3 année 3 %, 4 année 3 %, 5 année 3%; Production alimentaire, chef de partie; 11 % la 1 re année

année Réduction de la charge de travail des gouvernantes, augmentation de la prime des lits pliants;

Augmentation des primes du quart de nuit, prime de formation;

Amélioration des libérations syndicales;

Deux salariés de plus peuvent bénéficier d'un horaire de 4 jours semaine;

Nouveau texte : ajout du statut de « salarié saisonnier »;

Six semaines de vacances;

Aucune concession sur les assurances collectives (90 % payé par l'employeur et 10 % par les salariés);

Formation continue pour le service technique, une formation spécifique pour les salariés du Club Santé;

Clause de l'intervenante auprès des femmes.

Etc.

Le Fairmont Tremblant emploie une centaine de membres de la section locale 698.

