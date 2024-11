MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor qui travaillent à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN Rail) organiseront des votes de grève dans leurs milieux de travail partout au Canada à compter du 18 novembre.

« La voix collective de nos membres est importante pour obtenir un régime de rémunération équitable qui reflète le travail acharné et le dévouement de nos membres, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Ces votes de grève sont une mesure proactive qui garantit que nos membres sont prêts à faire face à toute éventualité. »

Le Conseil 4000 et la section locale 100 ont demandé au CN d'aborder les principaux enjeux des négociations, notamment la sécurité d'emploi, la rémunération et les conditions de travail.

« Notre priorité est d'obtenir une entente équitable, et ces votes de grève renforceront notre détermination collective afin de défendre le respect et la dignité au travail », a déclaré Mme Payne.

Les deux comités nationaux de négociation d'Unifor ont poursuivi les pourparlers contractuels avec le CN cette semaine à Montréal, demandant l'élimination des concessions et l'établissement d'une convention collective qui valorise les travailleuses et travailleurs du CN.

Les votes de grève permettront aux membres de comprendre la position du syndicat et de renforcer leur engagement à conclure une entente équitable.

