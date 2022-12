Les membres chez Transervice mettent fin à la grève

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors d'une assemblée virtuelle que les membres chez Transervice ont ratifié l'hypothèse de règlement du conciliateur dans une proportion de 72 %, mettant ainsi fin à la grève qui perdurait depuis 6 semaines.

Le contrat de 4 ans comprend des augmentations de salaire de 10.5% pour la durée de la convention collective, en plus d'un montant forfaitaire à la signature et plusieurs autres améliorations aux conditions de travail.

Tous les membres seront de retour au travail le 12 décembre 2022.

« Je salue le courage des membres qui ont su se tenir debout devant leur employeur. Les travailleuses et travailleurs peuvent retourner au travail juste à temps pour la période des fêtes » affirme Jean-Stéphane Mayer, représentant national pour Unifor Québec.

Les travailleuses et travailleurs chez Transervice effectuent l'entretien et les réparations des camions de Bell un peu partout au Québec.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

