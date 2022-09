Les membres chez Nexans déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Devant l'impossibilité de conclure une entente pour le renouvellement de leur convention collective les membres de la section locale 636Q d'Unifor ont déclenché la grève dans la nuit du 31 août au 1 septembre.

Les principaux points en litiges sont au niveau du rattrapage salarial, la protection de l'unité d'accréditation et le fonds de pension.

« Dans le contexte actuel où l'inflation est élevée, les membres ont des attentes importantes en ce qui concerne les augmentations salariales. Pour le moment, l'employeur n'offre même pas l'indice des prix à la consommation (IPC). Nous sommes déterminés à obtenir des ajustements salariaux qui tiennent compte de la situation actuelle » s'exprime le représentant national Jean-Rod Morin. « De plus, l'employeur permet présentement à des cadres d'effectuer le travail de nos membres. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter » a commenté le représentant national.

Les parties regardent actuellement la possibilité de faire appel au service de conciliation.

Le piquet de grève se trouve devant le 460 rue Durocher, Montréal-Est.

Nexans produit du fil machine et du fil tréfilé en cuivre et emploi une soixantaine de membres d'Unifor.

