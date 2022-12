Les membres chez Bombardier rejettent l'entente de principe

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 62 d'Unifor, travaillant au centre de finition de Bombardier, ont rejeté l'entente de principe qui leur a été présenté lors d'une assemblée générale hier soir.

Les parties sont déjà de retour à la table de négociation aujourd'hui, mais les membres pourraient déclencher la grève dès minuit ce soir puisqu'un mandat de grève avait déjà été donné au comité de négociation.

Unifor représente environ 3000 membres travaillant au centre de finition Laurent Beaudoin.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

