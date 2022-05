Pour accumuler des points Aéroplan sur les achats à la LCBO effectués en ligne, les membres doivent simplement entrer leur numéro Aéroplan au moment de payer. Ils peuvent aussi, pour plus de commodité, ajouter ce numéro à leur profil client de la LCBO en ligne, ce qui leur permettra d'accumuler des points pour chaque achat effectué en ligne.

« Nos clients peuvent désormais accumuler des points Aéroplan dans l'ensemble de nos succursales et canaux numériques, ce qui leur procure l'expérience fluide à laquelle ils s'attendent. C'est l'une des nombreuses améliorations apportées à notre nouveau site Web, qui facilite encore plus la recherche du produit idéal à l'approche de l'été », a indiqué Vanda Provato, chef de la direction du marketing et de la stratégie numérique à la LCBO.

Les clients qui adhèrent au programme Aéroplan entre le 26 mai et le 8 juin 2022 et qui effectuent au cours de cette période un achat sur LCBO.com ou à partir de l'appli de la LCBO bénéficieront d'une offre unique de 250 points-bonis* soulignant la nouvelle possibilité d'accumuler des points Aéroplan pour les achats en ligne ou avec l'appli. De plus, tous les membres Aéroplan qui dépensent 50 $ (CA) ou plus lorsqu'ils magasinent sur le site LCBO.com ou dans l'appli de la LCBO entre le 26 mai et le 8 juin 2022 recevront le double de points pour cet achat*.

Les membres Aéroplan obtiennent un point Aéroplan par tranche d'achat de 4 $ à la LCBO, en plus de points-bonis sur des offres promotionnelles. Les points Aéroplan peuvent être échangés contre des voyages vers des milliers de destinations dans le monde, des séjours à l'hôtel, des locations de véhicules, des marchandises et des cartes-cadeaux, y compris les cartes-cadeaux de la LCBO.

Le partenariat entre la LCBO et Aéroplan a été créé à la fin de 2021.

Si vous n'êtes pas encore membre Aéroplan, vous pouvez le devenir facilement à aircanada.com/adherer.

* Pour en savoir plus sur les offres de lancement en ligne de la LCBO, visitez lcbo.com.

