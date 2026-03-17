MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Abritant à la fois des institutions bien établies et un écosystème dynamique de jeunes pousses, Montréal se distingue par cet équilibre entre tradition et innovation, culture et créativité. La ville continue d'attirer des talents de premier plan venus de partout au Canada et du monde entier. Dans un marché du travail concurrentiel, les organisations de premier plan intègrent la qualité de vie au cœur de leur culture organisationnelle grâce à des politiques et des pratiques qui favorisent l'équilibre travail-vie personnelle -- tel est le message des lauréats 2026 des meilleurs employeurs de Montréal, dévoilés aujourd'hui par Mediacorp Canada, organisateur du concours Canada's Top 100 Employers.

« Les organisations de premier plan encouragent un sain équilibre travail-vie personnelle », explique Kristina Leung, rédactrice en chef à Mediacorp, soulignant la diversité remarquable des secteurs présents dans la métropole -- des fromageries aux maisons de mode, en passant par les fabricants de wagons de métro. « On met l'accent sur les liens sociaux, la flexibilité du travail, les congés personnels payés et les politiques de congé parental, autant de mesures qui contribuent à soutenir cet équilibre. »

Cette reconnaissance survient à un moment charnière pour l'économie régionale. Le Québec continue de composer avec les vents contraires liés à l'évolution de la politique commerciale américaine, notamment les droits de douane de 50 % sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis l'an dernier, qui ont eu des répercussions particulièrement importantes sur les industries exportatrices de la province. Malgré ces défis, les employeurs honorés aujourd'hui démontrent que des cultures organisationnelles solides et l'investissement dans les talents permettent aux organisations de demeurer résilientes et concurrentielles. L'écosystème technologique et d'intelligence artificielle de Montréal, en pleine expansion -- qui compte plus de 250 entreprises en IA et l'une des plus fortes concentrations de chercheurs en intelligence artificielle au monde -- continue d'attirer talents et investissements à l'échelle internationale.

Bien que les modalités de travail hybrides et à distance soient courantes parmi les lauréats de cette année, les milieux de travail physiques favorisant la collaboration demeurent tout aussi essentiels, particulièrement dans les secteurs créatifs axés sur la technologie. Les principaux employeurs montréalais se distinguent également par la solidité de leurs programmes de perfectionnement professionnel. Les lauréats de cette année proposent notamment des initiatives comme la planification de la relève, le jumelage d'observation entre collègues, des hackathons et des formations spécialisées propres à leur industrie. Ces programmes continuent d'évoluer parallèlement à l'essor des secteurs technologique et de l'intelligence artificielle dans la région, souvent au-delà des approches traditionnelles de formation en milieu de travail.

« Les employeurs réservent désormais du temps pour permettre aux employés de se consacrer à des projets qui les passionnent », souligne Cypress Weston, rédacteur adjoint à Mediacorp. « Dans le secteur technologique, la pression d'être le premier à accomplir presque tout est fréquente, mais elle n'est pas viable à long terme. Ce temps réservé permet aux employés de renouer avec ce qui les a initialement attirés vers l'industrie et de raviver leur curiosité. »

Lancé en 2006, le palmarès des meilleurs employeurs de Montréal est une distinction spéciale qui reconnaît les employeurs de la grande région de Montréal qui se démarquent dans leur secteur en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs selon huit critères, demeurés inchangés depuis la création du projet : (1) le milieu de travail; (2) l'ambiance et la vie sociale au travail; (3) les avantages sociaux, financiers et familiaux; (4) les vacances et congés; (5) les communications avec les employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le développement des compétences; et (8) l'engagement communautaire. Les rédacteurs publient également des « raisons de sélection » détaillées pour chacun de ces critères, assurant la transparence du processus et offrant un répertoire de pratiques exemplaires à l'intention des employeurs et des chercheurs d'emploi. Le concours est ouvert à tout employeur -- du secteur public ou privé -- dont le siège social ou l'établissement principal se trouve dans la grande région de Montréal.

Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur canadien de publications consacrées à l'emploi. Depuis 1999, l'éditeur torontois gère le projet Canada's Top 100 Employers, qui comprend 19 concours éditoriaux régionaux et thématiques rejoignant chaque année des millions de Canadiens par l'entremise de divers partenaires de magazines et de journaux, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le plus grand moteur de recherche d'emplois détenu par des intérêts canadiens, qui permet aux chercheurs d'emploi de consulter directement les offres affichées sur les sites Web des employeurs. L'an dernier, 2,4 millions de visiteurs uniques ont utilisé les sites en ligne de Mediacorp pour découvrir de nouvelles possibilités d'emploi et en apprendre davantage sur les meilleurs employeurs du Canada.

La liste complète des meilleurs employeurs de Montréal (2026) a été dévoilée aujourd'hui dans un numéro spécial publié en ligne dans le Montreal Gazette et sur Eluta.ca. Les « raisons de sélection » détaillées expliquant pourquoi chaque lauréat a été retenu, accompagnées de nombreux articles et photos présentant leurs initiatives, ont également été publiées aujourd'hui par les rédacteurs et sont accessibles sur la page d'accueil du concours.

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SOURCE Mediacorp Canada Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Stephanie Leung, rédactrice, [email protected]