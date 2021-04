TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Les nominations pour les Prix de l'innovation furent effectuées par les membres de l'AJAC et les finalistes furent choisis parmi trois catégories. Chaque constructeur qui fut choisi comme finaliste a présenté sa technologie de manière virtuelle à un panel de 10 juges comprenant les journalistes les plus respectés du pays. Ces journalistes ont des connaissances techniques approfondies et ont écrit plusieurs textes techniques.

« Les Prix de l'innovation de l'AJAC représentent les avancements technologiques les plus importants de l'industrie de l'automobile » - témoigne Stephanie Wallcraft, la Présidente de l'AJAC. « Nos jurés sélectionnent les technologies par un processus d'analyse et de vote rigoureux afin que tout demeure le plus objectif possible. Ainsi, les consommateurs canadiens peuvent se fier à ces technologies qui font avancer le marché de l'automobile vers la bonne direction. »

Les gagnants des Prix de l'innovation de 2021, présentés par le Salon international de l'auto de Toronto, sont les suivants :

Meilleure innovation sécuritaire - le coussin gonflable de prochaine génération de Honda pour le siège passager

Cinquante-six pour cent des collisions frontales comprennent un impact angulaire. Ce nouveau coussin gonflable, développé par Honda, représente un avancement majeur dans le développement de cette technologie, toujours dans le but de protéger les occupants impliqués dans une collision. La plupart des coussins gonflables se déploient en forme de « D », mais le système de Honda forme la lettre « V ». Un second coussin, situé au centre de la planche de bord, se déploie afin de créer des « ailes » entourant le passager. De cette façon, la tête et le torse du passager terminent leur élan au centre du coussin. Cette technologie fut développée au centre de recherche et de développement de Honda en Ohio. Le premier véhicule à l'avoir intégrée fut l'Acura TLX 2021. Ce coussin vient également de série dans l'Acura MDX 2022. Fidèle à ses valeurs « la sécurité pour tout le monde » Honda a rendu son brevet accessible aux autres constructeurs automobiles via son fournisseur.

http://fr.ajac.ca/car-of-the-year.asp

Meilleure innovation environnementale - la mécanique hybride PowerBoost™ du Ford F-150 2021

Offerte sur les déclinaisons de XL à Platinum, la motorisation PowerBoost s'offre à la fois avec la propulsion et la transmission quatre roues motrices. Au total, avec l'aide du V6 biturbo EcoBoost de 3,5 litres, elle développe une puissance combinée de 430 chevaux et produit un couple de 570 lb-pi.

Assemblés sur la même chaîne de montage que toute la gamme F-150, les véhicules équipés de la motorisation PowerBoost intègrent un minimoteur électrique à même la boîte de vitesses à dix rapports. Une petite batterie au lithium fut insérée entre la cabine et la caisse. Selon Ressources naturelles Canada, ce F-150 affiche une consommation d'essence combinée de 9,8L/100 km, et ce, avec les quatre roues motrices. Il s'agit d'une amélioration de 2,2L/100 km contre les déclinaisons non hybrides. En outre, la motorisation PowerBoost produit 19% moins de GES, tout en permettant à la camionnette de remorquer jusqu'à 5 772 kg.

Depuis plus d'une décennie, le Ford Série F est la camionnette pleine grandeur la plus vendue au pays. Cette innovation ne fait qu'ajouter une autre corde à son arc. En raison des progrès environnementaux qu'elle apporte à la catégorie, cette technologie mérite amplement le prix de la Meilleure innovation environnementale de 2021.

http://fr.ajac.ca/car-of-the-year.asp

Meilleure innovation technique - la génératrice Pro Power Onboard™ de Ford

Trois niveaux de puissance sont offerts : 2,0 kW, 2,4 kW et 7,2 kW. Des prises de courant permettant d'alimenter des accessoires de 120 volts furent ajoutées à la caisse. Sur le F-150 PowerBoost (hybride), la génératrice de 2,4 kW s'offre de série, tandis que celle de 7,2 kW est livrable en option. Celle-ci vient avec une prise de 30 ampères / 240 volts pour alimenter des outils de haut calibre.

http://fr.ajac.ca/car-of-the-year.asp

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon de l'auto de Toronto, présenté par le Toronto Star et wheels.ca

Grâce à sa superficie de 650 000 pieds carrés réservée aux exposants, aux présentations et aux divertissements au Palais des congrès du Toronto métropolitain de même qu'à ses 360 000 visiteurs annuels, le Salon de l'auto de Toronto est non seulement le plus grand salon automobile au Canada, mais aussi le plus important en son genre. L'évènement est un chef de file en matière de technologie, de style de vie et de tout ce qui a trait à l'automobile avec plus de 1 000 voitures, camions, véhicules utilitaires, concepts, véhicules exotiques, « muscle cars » et véhicules électriques et autonomes exposés.

