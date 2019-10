Les meilleures innovations automobiles de 2020 annoncées par l'Association des Journalistes Automobile du Canada

Les meilleures nouvelles innovations éconergétiques, technologiques et de sécurité choisies.

AJAX, ON, le 30 oct. 2019 /CNW/ - Les Prix de l'innovation automobile 2020 présentés par le Salon de l'auto de Toronto ont été décernés à trois innovations automobiles clés, telles que choisies par le panel d'experts de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). Les gagnants ont été annoncés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le mardi 29 octobre au Centre des congrès d'Ajax à Ajax en Ontario.

Les gagnants sont :

Meilleure nouvelle technologie verte

Porsche : Structure de charge de 800 volts du Taycan

Porsche est reconnue pour la performance de ses véhicules, mais le Taycan est performant même lorsque stationné. La batterie de 800 volts peut récupérer jusqu'à 100 km d'autonomie en seulement cinq minutes. Grâce à sa capacité de charge pouvant atteindre 350 kilowatts via des câbles de recharge refroidis à l'eau, le Taycan est le véhicule à la capacité de charge la plus rapide du marché, contribuant à rendre la conduite zéro émission encore plus accessible.

Meilleure nouvelle technologie de sécurité

Hyundai : Moniteur d'angle mort

Le système de surveillance d'angle mort de Hyundai utilise une caméra 360 degrés afin d'afficher une vue panoramique des voies adjacentes dans le panneau d'instrumentation. Lorsque le clignotant est allumé, l'écran situé entre les deux compteurs affiche une vue de la voie à la droite ou à la gauche du véhicule pour permettre au conducteur d'effectuer une manœuvre de changement de voie sécuritaire. Grâce à la visibilité améliorée qu'il offre comparativement à un miroir latéral, le système contribue ainsi à rendre la conduite dans le trafic plus sécuritaire.

Meilleure innovation technique

FCA : Surveillance d'angle mort avec détecteur de remorque

Le système de surveillance d'angle mort avec détecteur de remorque de FCA disponible sur les camionnettes Ram offre une solution de remorquage plus sécuritaire puisqu'il détecte la longueur de la remorque lorsqu'elle est arrimée. Grâce à cette information, le système peut avertir le conducteur de la présence d'un véhicule dans l'angle mort de la camionnette ou de la remorque, ce qui lui permet de changer de voie en toute sécurité.

« Ces innovations représentent les plus importantes avancées réalisées par l'industrie de l'automobile pour 2020 selon nos juges, » dit Jim Kerr, directeur du programme des Prix de l'innovation de l'AJAC. « Nous sommes heureux de pouvoir présenter ces technologies aux consommateurs canadiens pour qu'ils puissent les considérer lorsqu'ils magasineront un nouveau véhicule. »

Le Salon de l'automobile de Toronto est heureux de poursuivre sa collaboration avec les Prix de l'innovation de l'AJAC, » explique Jason Campbell, président du Salon de l'auto de Toronto. « Le thème du Salon de l'auto de Toronto 2020 est "Une ère d'évolution", une référence à l'univers de l'industrie automobile qui est en constante évolution. Les innovations soulignées ici illustrent parfaitement cette évolution. Nous sommes heureux non seulement d'appuyer les journalistes de l'AJAC alors qu'ils présentent ces technologies aux consommateurs canadiens, mais aussi d'offrir la chance aux acheteurs de découvrir ces innovations lors du Salon de l'auto. »

Les technologies ont été sélectionnées par les membres de l'AJAC et des finalistes ont été sélectionnés pour les trois catégories. Chacun des constructeurs sélectionnés a présenté sa technologie devant un panel composé de sept juges incluant certains des journalistes les plus reconnus et respectés au Canada qui couvrent régulièrement les technologies automobiles.

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon international canadien de l'auto

Grâce à sa superficie de 650 000 pieds carrés réservée aux exposants, aux présentations et aux divertissements au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le Salon international de l'automobile du Canada est non seulement le plus grand salon automobile au Canada, mais aussi le plus important en son genre. L'évènement est un chef de file en matière de technologie, de style de vie et de tout ce qui a trait à l'automobile avec plus de 1 000 voitures, camions, véhicules utilitaires, concepts, véhicules exotiques, « muscle cars », véhicules électriques et autonomes exposés.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Cindy Hawryluk, administratrice, AJAC, cindy@ajac.ca, 905-978-7239

