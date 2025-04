SHANGHAI, 24 avril 2025 /CNW/ - Le 23 avril, coïncidant avec l'ouverture du Shanghai Auto Show 2025, la première étape du défi d'endurance « Endless Horizon Worry-Free Voyage » de Chery Super Hybrid (CSH) s'est achevée avec succès. Ce défi de quatre jours a mis en vedette le duo hybride de Chery, TIGGO9 CSH et ARRIZO8 CSH, à la tête d'un convoi médiatique international de Malaisie, de Pologne, de République tchèque et d'autres pays. Le voyage a commencé à Sanxia et a traversé Wuhan et Wuzhen, couvrant plus de 1 400 kilomètres avant de se terminer à Shanghai. Ce test rigoureux a renforcé la reconnaissance et l'approbation des véhicules hybrides de Chery par les utilisateurs du monde entier.

Les invités des médias internationaux ont relevé le défi d’endurance « Endless Horizon Worry-Free Voyage » de CSH

S'étendant sur plus de 1 400 kilomètres, le défi a couvert chaque scénario de conduite : des embouteillages urbains, des escaliers de montagne et des croisières à grande vitesse. Les avantages de CSH se traduisent par des avantages réels, grâce à des percées dans l'architecture fondamentale. Le moteur hybride 1.5TGDI de cinquième génération établit une nouvelle référence avec une efficacité thermique de 44,5 %. Associé au système DHT hybride électrique sans mouvement avec une efficacité de transmission de 98,5 %, il équilibre parfaitement la puissance et l'efficacité. Ces innovations favorisent un leadership complet en matière de performance à la fois pour TIGGO9 CSH et ARRIZO8 CSH.

Le défi d'endurance « Endless Horizon Worry-Free Voyage » était axé sur l'autonomie des véhicules, les deux modèles dépassant 1 400 kilomètres, éliminant ainsi l'anxiété liée à l'autonomie. ARRIZO8 CSH a enregistré une consommation de carburant de seulement 4,2 L/100 km en mode batterie appauvrie, tandis que TIGGO9 CSH, équipé d'une batterie hybride dédiée, a atteint une charge rapide (30 à 80 %) en seulement 20 minutes. De plus, il est doté d'une fonction V2L de 6,6 kW, parfaite pour alimenter l'équipement de plein air pendant les voyages de camping. Les deux modèles ont maintenu une vitesse de 120 km/h tout au long d'un test à grande vitesse de 600 kilomètres, offrant des performances de puissance robustes. Avec près de 20 caractéristiques ADAS, l'APA et un niveau de bruit de cabine silencieux de 60 dBA à 120 km/h, ils offrent une expérience de conduite intelligente, sécuritaire et confortable.

L'événement a non seulement mis en valeur les capacités technologiques de la marque, mais il a également incarné sa philosophie d'« égalité technologique ». Après la scène chinoise, le défi commencera ensuite en Malaisie. À l'avenir, l'événement comprendra plus de 40 tests réels dans plus de 20 pays et régions avec la participation d'un plus grand nombre de modèles de la gamme CSH, démontrant l'adaptabilité du système « dans tous les scénarios, sans souci » dans divers environnements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2672346/International_Media_Guests_Completed_CSH_Endless_Horizon_Worry_Free_Voyage_Endurance.jpg

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Tianyi Zhang, [email protected]