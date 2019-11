Les médecins stressés par les questions financières, mais désireux d'apprendre

- À l'occasion du Mois de la littératie financière, Gestion financière MD publie les résultats d'une nouvelle enquête sur la culture financière menée auprès des médecins canadiens.

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La méconnaissance des produits et services financiers est une cause de stress chez les médecins canadiens. Voilà ce que révèle une enquête sur la culture financière menée auprès des médecins par Gestion financière MD inc. (MD) et dont les résultats sont révélés aujourd'hui. Les médecins en début de carrière, particulièrement, subissent beaucoup de stress. Lourdement endettés mais soucieux d'épargner, ils peinent à trouver des moyens d'assurer leur avenir financier.

En effet, deux tiers d'entre eux se disent assez ou excessivement stressés à l'idée de devoir prendre des décisions concernant leurs priorités financières, par exemple pour investir et concilier leurs besoins actuels et futurs. Il semble que ce stress soit en partie attribuable au manque de connaissances financières : 56 % des personnes interrogées ont indiqué ne pas avoir appris à gérer leurs finances avant de devenir médecin et 41 % ont dit ne pas avoir le temps de s'informer des questions financières.

L'enquête, dont les résultats sont dévoilés pendant le Mois de la littératie financière, serait la première de cette envergure à lever le voile sur les connaissances financières des médecins canadiens. Il s'agit de résultats importants compte tenu de l'éventail des défis financiers que doivent relever les médecins lorsqu'ils terminent leurs études, se bâtissent une clientèle, créent leur société professionnelle, font des placements et planifient leur retraite.

« Faute d'une éducation financière appropriée, les médecins n'ont pas ce qu'il faut pour prendre des décisions éclairées sur leurs finances, ce qui peut ajouter à leur stress », de dire Julie Gauthier, responsable de la stratégie et de la planification de patrimoine chez MD. « Chez MD, ajoute-t-elle, nous avons pour mission d'aider les médecins canadiens à atteindre leurs objectifs financiers pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus, soit prendre soin de la population canadienne. »

Pour ce faire, nous avons lancé récemment l'Espace Découverte MD, un site Web proposant des capsules d'éducation financière simples et pratiques à l'intention des médecins.

L'enquête a été effectuée en ligne auprès de 576 étudiants en médecine, médecins résidents et médecins en exercice par la firme Environics Research entre le 8 septembre et le 3 novembre 2019.

