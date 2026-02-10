MALÉ, Maldives, 10 février 2026 /CNW/ - L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le ministère du tourisme et de l'environnement de la République des Maldives et Huawei ont lancé une nouvelle initiative visant à moderniser la gestion de l'aire marine protégée de l'atoll d'Ari Sud (SAMPA). Fondé sur le déploiement d'une technologie fondamentale de surveillance sur le terrain et d'outils de communication en temps réel, le projet Tech4Nature a pour objectif de protéger la population emblématique de requins-baleines en équilibrant les pressions socioéconomiques pesant sur une destination touristique de calibre mondial.

Photo : © Ishan @seefromthesky sur Unsplash

Plus grande aire marine protégée des Maldives et site mondial majeur de regroupement des requins-baleines (Rhinocondon typus), la zone SAMPA attire chaque année des milliers de visiteurs. Sa vaste étendue et ses multiples points d'accès représentent un défi logistique important pour les approches de surveillance traditionnelles. Le projet Tech4Nature comble ces lacunes en fournissant aux agents de protection de l'aire marine une série d'équipements numériques d'observation et d'établissement de rapports de surveillance.

En renforçant la collecte et la communication des données sur le terrain, ces outils permettent des patrouilles plus efficaces, facilitent le suivi des interactions entre l'activité touristique et la vie de l'espèce, et créent un cadre solide axé sur les données pour soutenir l'inscription de la zone SAMPA sur la Liste verte de l'UICN. Tout en favorisant les moyens de subsistance locaux qui dépendent d'un écosystème marin sain, cette mise à niveau essentielle des capacités sur place garantira des efforts de conservation à la fois mesurables et transparents.

Le projet aux Maldives contribue au partenariat plus large avec Tech4Nature, une initiative mondiale lancée en 2020, codirigée par l'UICN et Huawei dans le cadre du programme d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei. En accord avec la norme de la Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN, Tech4Nature démontre comment la technologie peut favoriser une conservation efficace et équitable. Le projet a été officiellement lancé lors de la cérémonie de clôture de haut niveau du Forum 2026 sur les aires protégées et conservées des Maldives.

Première initiative Tech4Nature aux Maldives, le projet relatif à la zone SAMPA s'inscrit dans le cadre d'efforts mondiaux plus vastes codirigés par l'UICN et Huawei en vue de développer le recours à des solutions numériques pour préserver la nature. Dans la zone SAMPA, le projet entend consolider l'équilibre entre tourisme et conservation en améliorant la gestion des visiteurs, en renforçant la conformité et en appuyant une prise de décision fondée sur la science.

Tout au long du projet, l'équipe spéciale d'agents de protection de l'aire marine SAMPA recevra des équipements essentiels de surveillance et de communication qui contribueront à intensifier les patrouilles et soutiendront l'application des règles de conservation sur place. Cela permettra aux agents de protection de l'aire marine d'intervenir rapidement en cas d'activités dangereuses ou non conformes, d'améliorer la sécurité des visiteurs et de réduire les interactions nuisibles avec les requins-baleines. Une meilleure surveillance aidera également à accroître la conformité globale avec les règlements sur les aires protégées et à promouvoir des pratiques touristiques plus durables, en accord avec les objectifs de gestion et de conservation de la zone SAMPA.

« Pour assurer une conservation efficace, il faut d'abord doter les agents de protection de l'aire marine d'outils essentiels à la surveillance continue sur le terrain. Telles sont les bases nécessaires à une meilleure gestion et à une meilleure gouvernance des écosystèmes. Il s'agit d'une première étape pragmatique qui vient combler les lacunes opérationnelles immédiates tout en appliquant la norme de la Liste verte de l'UICN, en veillant à la préservation de la biodiversité unique de la zone SAMPA et des moyens de subsistance locaux qui en dépendent », a déclaré Dindo Campilan, directeur régional de l'UICN pour l'Asie et directeur du pôle Océanie.

Parallèlement à la mise en œuvre sur le terrain, le projet soutiendra la formation des agents de protection de l'aire marine SAMPA selon la norme de la Liste verte de l'UICN, la référence mondialement reconnue en matière d'efficacité, d'équité et de bonne gestion des aires protégées et conservées. Une évaluation de base du site conformément à la Liste verte sera effectuée pour la zone SAMPA, ce qui fournira un cadre structuré pour déterminer les points forts, les lacunes et les mesures prioritaires en vue d'en améliorer la gestion.

« Comme toujours, le gouvernement reste déterminé à faire progresser la conservation et à consolider les mécanismes institutionnels et de gouvernance pour la gestion des aires protégées et conservées. Il est important que nous travaillions tous ensemble à atteindre cet objectif, en partageant une vision et une responsabilité communes », a ajouté Thoriq Ibrahim, ministre du tourisme et de l'environnement.

« Comme l'ont démontré les résultats positifs des projets Tech4Nature depuis 2020, des solutions technologiques innovantes peuvent aider à mieux comprendre et à atténuer les menaces pour la biodiversité et les écosystèmes qu'elle favorise, notamment les écosystèmes marins », a commenté Zhang Jinze, chef de la direction de Huawei Sri Lanka. « En plus de la technologie, une approche clé du partenariat mondial Tech4Nature est la participation des partenaires locaux et des communautés à la planification et à la mise en œuvre des projets pour assurer la pérennité des solutions. »

À ce jour, l'initiative a soutenu 11 projets phares et secondaires dans de nombreux pays du monde, afin d'apporter des solutions numériques adaptées à toute une série de défis liés à la conservation, de la surveillance des récifs coralliens à la protection de la faune, en passant par la restauration des écosystèmes.

À propos de nous :

Huawei : Fondée en 1987, la société Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).Employant environ 208 000 collaborateurs, elle est présente dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes à travers le monde.Huawei s'attache à mettre le numérique à la portée de chaque personne, de chaque foyer et de chaque organisation afin de créer un monde intelligent et entièrement connecté.

L'UICN est l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont les membres comptent à la fois des organisations gouvernementales et de la société civile. Elle exploite l'expérience, les ressources et le rayonnement de ses plus de 1 500 organisations membres, associés aux contributions de plus de 17 000 experts. L'UICN est l'autorité mondiale chargée d'évaluer l'état du monde naturel et de mettre en place les mesures nécessaires pour le sauvegarder.

Ministère du tourisme et de l'environnement : Le ministère du tourisme et de l'environnement a pour mandat de superviser la formulation et la mise en œuvre des politiques liées aux secteurs du tourisme, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, de la gestion des déchets, de l'énergie et des changements climatiques. Sont affiliés au ministère l'Autorité de réglementation de l'environnement, l'Autorité de réglementation des services d'utilité publique, le Service météorologique des Maldives et le Bureau de la réserve de biosphère de l'atoll de Baa.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890842/maldives_800x500.jpg

