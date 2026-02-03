SHENZHEN, Chine, 3 février 2026 /CNW/ - Le 5 janvier 2026, Huawei a annoncé un partenariat révolutionnaire qui en fait le collaborateur technologique officiel de l'équipe de course de l'icône du marathon Eliud Kipchoge : dsm-firmenich. Cette collaboration vise à promouvoir la culture de la course à pied partout dans le monde et à motiver toujours plus de personnes à se mettre au sport. L'alliance intersectorielle a déjà suscité un engouement significatif dans les domaines de la technologie et du sport, porté par d'intenses spéculations sur le développement stratégique de Huawei dans le secteur de la santé et de la forme physique.

l’équipe de course dsm-firmenich Eliud Kipchoge

Au cours de la dernière décennie, la marque Huawei s'est imposée comme un chef de file dans le secteur de la santé et de la remise en forme, autour d'une gamme diversifiée de produits. Les séries HUAWEI Band et WATCH FIT sont conçues pour le bien-être au quotidien, tandis que la série WATCH D établit les nouvelles normes de la surveillance avancée de la santé. La série WATCH, qui combine fonctions intelligentes de pointe et gestion professionnelle de la santé, renforce la réputation de Huawei en matière d'innovation. Les séries WATCH GT et WATCH Ultimate sont pensées pour les sports exigeants comme le ski, la plongée, le cyclisme ou la course en sentier. Dans le seul domaine de la course à pied, Huawei a travaillé avec plus de 100 coureurs pour effectuer des essais exhaustifs à long terme, qui permettent de prédire les résultats des courses avec un taux d'exactitude supérieur à 97 %. Huawei a également mis au point un modèle d'apprentissage automatique innovant pour l'évaluation de la fatigue, qui aide les coureurs à s'entraîner scientifiquement. C'est cette base qui rend aussi puissant le partenariat avec la légende du marathon, Eliud Kipchoge, dont l'engagement en faveur de la formation scientifique et l'expérience pratique inégalée complètent parfaitement les atouts technologiques de Huawei pour créer une véritable synergie entre sport d'élite et innovation de pointe.

Cette collaboration dépasse un simple objectif de visibilité de la marque. Huawei pourra tirer parti des connaissances professionnelles d'Eliud Kipchoge et de l'équipe de course dsm-firmenich pour comprendre les besoins fondamentaux des athlètes de niveau mondial lors de leurs entraînements les plus exigeants et des compétitions à plus fort enjeu. Pour une équipe qui ne cesse d'établir des records du monde, une montre connectée est un outil essentiel qui doit répondre aux normes les plus élevées des sports d'élite et être soumis à des essais rigoureux dans des conditions réelles. Les coureurs de classe mondiale exigent une précision sans compromis en ce qui concerne le positionnement, les données relatives à la stabilité des surfaces et au rythme de course, même dans des environnements difficiles tels que les canyons urbains ou les terrains complexes. Ils ont besoin d'une surveillance physiologique de très haute précision capable de saisir des paramètres cruciaux comme le pouls au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), la qualité du sommeil ou encore la charge d'entraînement : des données qui permettent de savoir quels ajustements doivent impérativement être apportés aux stratégies d'entraînement et de course. Parmi les autres critères clés à prendre en considération, on peut mentionner la durée de vie de la batterie pour les compétitions de longue distance, le confort lors des efforts de haute intensité et des algorithmes scientifiquement robustes. Les informations générées par cette collaboration seront décisives pour affiner les algorithmes de Huawei et améliorer la fonctionnalité des montres connectées, afin de finalement obtenir des produits mieux adaptés aux scénarios professionnels.

Les prochaines montres connectées de Huawei sont très attendues, car elles intégreront les connaissances des coureurs d'élite tout en innovant sur les plans de l'exactitude des données et de l'adaptabilité dans le monde réel. Qu'il s'agisse de répondre aux exigences rigoureuses des coureurs de compétition ou de donner aux sportifs du quotidien les moyens de tirer pleinement profit d'un entraînement scientifique, cette collaboration révolutionnaire est sur le point de redéfinir le paysage du secteur. Les produits innovants qui en découlent et leur impact mondial ne manqueront pas de captiver les coureurs et les observateurs du secteur de la remise en forme dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875703/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Grace Huang, [email protected]