SHENZHEN, Chine, le 27 janvier 2026 /CNW/ - Le 5 janvier 2026, L' équipe de course à pied dsm-firmenich, dont fait partie l'icône du marathon Eliud Kipchoge, a annoncé un partenariat révolutionnaire avec Huawei. En tant que partenaire technologique officiel, Huawei s'associe à cette équipe hors pair, considérée comme la plus redoutable au monde, afin de promouvoir l'esprit de la course à pied, d'inspirer un engouement général pour ce sport et de préconiser des méthodes d'entraînement plus intelligentes. Alex Huang, chef du marketing du Huawei Consumer Business Group, a déclaré : « En combinant l'expertise de Huawei en matière de technologie intelligente portable et les connaissances approfondies de l'équipe en matière de performance, nous entendons fournir des renseignements utiles qui profitent non seulement aux athlètes d'élite, mais aussi aux coureurs de tous les niveaux partout dans le monde. »

Eliud Kipchoge La direction de dsm-firmenich

Largement considérée comme une légende vivante parmi les coureurs du monde entier, la carrière de Kipchoge n'est rien de moins qu'emblématique. Son exploit novateur de terminer un marathon en 1 heure, 59 minutes et 40 secondes a brisé l'insaisissable barrière de deux heures - une étape historique qui a redéfini les limites des capacités humaines et incarné sa conviction selon laquelle « No Human Is Limited ». Pour lui, courir transcende l'élitisme ; c'est une poursuite universelle ouverte à tous, quels que soient les objectifs d'âge ou de distance. Courir, c'est être libre. Courir, c'est être en bonne santé. Courir ensemble, c'est être unis. C'est pourquoi le prochain chapitre de la carrière d'Eliud porte sur la création d'un mouvement international de coureurs.

Pour promouvoir une passion universelle pour la course à pied, Kipchoge est à la recherche d'un partenaire d'envergure mondiale doté d'une technologie de pointe et d'un vaste réseau d'utilisateurs - Huawei se démarque comme étant la solution idéale. Depuis plus de 12 ans, Huawei est à la pointe du secteur de la santé et du fitness, avec plus de 200 millions d'appareils portables vendus dans le monde entier en juin 2025[1] et elle est aussi en tête des ventes mondiales au cours des trois premiers trimestres de cette année. Grâce à son engagement envers l'innovation et à sa vaste communauté d'utilisateurs, Huawei incarne l'essence même de l'excellence opérationnelle. Ses solutions de pointe offrent à Kipchoge et à son équipe des informations précieuses comme des données d'entraînement précises et des évaluations scientifiques de charge, permettant aux coureurs d'élite de dépasser les limites et de redéfinir ce qui est possible.

Cette collaboration s'accompagne d'une révélation saisissante : Huawei s'apprête à dévoiler une montre de course professionnelle de pointe, marquant son retour dans cette arène cinq ans après les débuts de la première génération HUAWEI WATCH GT Runner en 2021. Au cours de cette période, Huawei a méticuleusement perfectionné son avantage technologique : le système TruSense offre une précision, une réactivité et une exhaustivité exceptionnelles dans le suivi de la santé et de la condition physique ; le système de positionnement Sunflower représente une avancée considérable en matière de précision de positionnement ; des tests rigoureux impliquant plus de 100 coureurs garantissent une précision de plus de 97 %[2], tandis qu'un modèle d'apprentissage automatique pour l'évaluation de la fatigue permet aux athlètes de s'entraîner plus intelligemment. Pour accroître la crédibilité, les coureurs d'élite comme Kipchoge et Joshua Cheptegei fourniront des renseignements concrets sur les jours d'entraînement et de course, entraînant des améliorations itératives des algorithmes et des caractéristiques des appareils artisanaux qui répondent véritablement aux besoins des coureurs.

Cette montre de course de pointe répond à un défi de longue date sur le marché, en comblant l'écart entre fonctionnalité haut de gamme et design convivial. Alors que la plupart des modèles existants s'adressent exclusivement aux coureurs d'élite avec des caractéristiques complexes qui surpassent les utilisateurs occasionnels, Huawei met à profit son expertise technologique avancée 3C pour créer une solution polyvalente. Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des coureurs aguerris tout en restant accessible aux débutants, il sert également d'outil complet de gestion de la santé pour la population générale. En éliminant les obstacles et en combinant harmonieusement performance sportive professionnelle et suivi de santé accessible, Huawei permet à toutes les personnes passionnées de vivre pleinement la joie et la vitalité de la course à pied.

[1] Les données proviennent du rapport IDC.

[2] Les données proviennent des laboratoires Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869248/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869249/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg

SOURCE HUAWEI

CONTACT : Congshu Liu, [email protected]