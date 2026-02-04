MADRID, 4 février 2026 /CNW/ - Huawei est ravi d'annoncer le lancement prochain de ses produits novateurs à Madrid, en Espagne, qui aura lieu le 26 février 2026. Au cœur de cet événement se trouve la vision « Now is Your Run », qui prend vie grâce à une gamme complète de produits. Les participants découvriront la nouvelle génération de dispositifs portatifs, de téléphones intelligents, d'appareils audio et de tablettes, où les progrès ciblés dans les technologies de la santé et de la condition physique, la photographie de qualité professionnelle et les écosystèmes intelligents redéfinissent les possibilités.

L'un des produits les plus attendus est la HUAWEI WATCH GT Runner 2, une montre portable de nouvelle génération co-créée avec la légende du marathon Eliud Kipchoge et son équipe de course élite. Conçue pour transformer la façon dont les coureurs s'entraînent, elle offre une précision de positionnement sans précédent et une suite de caractéristiques de course évoluées qui rehaussent les performances grâce à une intelligence de niveau professionnel.

La catégorie des téléphones intelligents voit le retour tant attendu du HUAWEI Mate 80 Pro, alors que Huawei le réintroduit sur la scène internationale. Pierre angulaire de la série phare de Huawei, l'appareil est doté du nouveau design Iconic Dual Space Rings, une évolution sophistiquée qui rehausse l'esthétique classique avec un style moderne. Le système de caméra a également fait l'objet d'une mise à niveau importante, le True-to-Color Camera System étant conçu pour offrir des progrès remarquables en matière de reproduction des couleurs et de capacité de capture dynamique.

Pour les aventuriers et les passionnés de fitness, la montre HUAWEI WATCH Ultimate 2 va impressionner par ses doubles innovations en matière de design et de fonctionnalité. Son mode de golf amélioré offre une expérience plus évoluée et intelligente sur le terrain de golf. L'événement mettra également en lumière d'importantes avancées en matière d'audio et d'appareils portables légers. Le HUAWEI FreeBuds Pro 5, les écouteurs stéréo sans fil de nouvelle génération de Huawei, est conçu pour rehausser la qualité sonore et l'annulation du bruit tout en offrant un confort toute la journée. Pendant ce temps, la série HUAWEI Band 11 reste à l'avant-garde avec son design frais et jeune et ses couleurs vives, elle est conçue pour dynamiser le parcours unique de chaque utilisateur en matière de santé et de mise en forme.

Le MatePad Mini de HUAWEI comble le vide des tablettes HUAWEI, unifiant stratégiquement la famille MatePad pour offrir une expérience optimale à toutes les tailles. Grâce à son design épuré et à son affichage confortable, il offre de nouvelles possibilités pour des scénarios mobiles comme les déplacements quotidiens, le travail au bureau et les voyages d'affaires.

Avec un éventail impressionnant de nouveaux produits, l'événement de lancement de Madrid servira de plateforme définitive pour Huawei afin de démontrer systématiquement son engagement indéfectible envers l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème des appareils intelligents. Now is Your Run. Le 26 février, venez découvrir l'avenir.

