Les maisons des aînés : un virage attendu et nécessaire

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est satisfaite de l'annonce faite aujourd'hui par la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, Madame Marguerite Blais, soit la rénovation et la restauration de plus de 2500 places dans des CHSLD existants selon les paramètres de la nouvelle approche gouvernementale et la création de 2 600 nouvelles places dans les maisons des aînés d'ici 2022.

« Le projet de maisons des aînés constitue un virage dans la prestation de soins de santé et de services pour personnes aînées du réseau public avec une vision résolument novatrice et moderne qui rejoint parfaitement la philosophie des établissements privés conventionnés. Cette philosophie est ancrée dans nos pratiques, à savoir des milieux de vie à échelle humaine, animés par une gestion de proximité, une vision du respect, de la dignité, de l'autonomie des personnes vulnérables. », a indiqué Madame Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec peut compter sur les membres de l'AEPC dans ce vaste projet dont les bénéfices sociétaux seront immenses, non seulement pour les personnes aînées, mais aussi pour leurs proches et pour le personnel des établissements. D'ailleurs, ils sont fin prêts à mettre la main à la pâte dans ce projet qui leur tient à cœur. « La gestion de 500 places par les EPC est un pas dans la bonne direction, mais nous poursuivrons nos discussions avec les autorités ministérielles pour la suite des choses. C'est néanmoins une bouffée d'air frais dont le réseau avait besoin depuis fort longtemps. », a indiqué Madame Lavoie.

L'AEPC se dit en accord avec les principes directeurs qui guideront les projets de reconstruction et d'aménagement des CHSLD puisque certains d'entre eux sont déjà mis en œuvre dans les établissements privés conventionnés.

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Le secret le mieux gardé depuis 60 ans - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

