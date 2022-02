Les maisons d'hébergement jeunesse communautaires en action : « On manque de tout sauf de cœur »

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En ce jour de la Saint-Valentin, les membres du Regroupement des Auberges du cœur du Québec ainsi que plusieurs ressources d'hébergement jeunesse communautaires de partout au Québec prennent part à la campagne « On manque de tout sauf de cœur ». Celle-ci vise à mettre de l'avant les impacts, notamment sur les jeunes, du manque de financement et de reconnaissance des maisons d'hébergement jeunesse communautaires de la part du gouvernement et à sensibiliser la population à ces enjeux.

Pour illustrer le manque de ressources, plus de 20 organismes ont exposé des silhouettes accompagnées de messages à l'extérieur. Les passants sont invités à prendre en photos ces personnages afin de les relayer sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #Touspourlesjeunes et en identifiant (« taguer ») le député de leur circonscription.

« Les conséquences du sous-financement et de la pénurie de main-d'œuvre des ressources communautaires d'hébergement pour les jeunes sont alarmantes. Les taux de roulement sont élevés, les banques de congés de maladie sont rapidement vidées, le recrutement et la rétention du personnel ne suffisent pas aux besoins et on constate de plus en plus d'épuisement professionnel. En fin de compte, ce sont les jeunes qui en subissent les contrecoups », déplore Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

Dans un contexte où les répercussions de la pandémie se feront sentir pendant plusieurs années, nous savons que la population, et en particulier des jeunes de partout dans la province, fera davantage appel aux différents organismes communautaires pour ne pas se trouver en situation de dénuement ou pour s'en sortir. Or, le manque de financement nuit à la capacité d'agir de ces organismes et ne leur permet pas de faire ce qu'ils font le mieux : soutenir leur communauté.

Rappelons que le Regroupement des Auberges du cœur du Québec réclame un financement urgent et récurrent de 25 M$ afin de lui permettre de réaliser pleinement sa mission et d'accompagner adéquatement les jeunes fréquentant ces ressources en hébergement.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou sans-abri. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé.e.s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 350 places en maison d'hébergement et plus de 150 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux.

Pour en savoir plus, visitez https://www.aubergesducoeur.org/

SOURCE Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Renseignements: Entrevues et renseignements : Marie-Rose Desautels, Morin Relations Publiques, 819 580-9235, [email protected]