MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) présente aujourd'hui la demande de près de 15 000 locataires et allié•es pour un gel immédiat de loyers. Une pétition, déposée ce mardi 7 octobre à l'Assemblée nationale du Québec par Andrés Fontecilla, demande également la mise en place de mesures assurant un réel contrôle des loyers au Québec ainsi que le rejet du deuxième projet de règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer déposé le 3 septembre dernier par l'ancienne ministre Duranceau.

Ce deuxième projet de règlement, présenté par l'ex-ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, juste avant sa réaffectation au Conseil du trésor, ne contribue guère à corriger le maigre encadrement réglementaire qui a permis l'augmentation astronomique des loyers depuis maintenant plusieurs années.

Au contraire, le nouveau projet est un véritable cadeau aux propriétaires. Il génère encore une spirale inflationniste en basant les futures hausses de loyers sur les hausses précédentes et en refilant l'entièreté des coûts des travaux aux locataires. « La CAQ ouvre grande la porte à des augmentations encore plus grandes d'année en année et à une accentuation du transfert de la richesse des locataires vers les propriétaires. La nouvelle ministre doit comprendre que la capacité de payer des locataires a déjà franchi sa limite, et que nous nous opposerons toujours à un gouvernement qui a pour but de remplir les poches des mieux nantis au détriment de la majorité! » dénonce Émile Boucher, porte-parole et organisateur communautaire au RCLALQ.

Dans le but d'instaurer un véritable contrôle des loyers, les associations des locataires et les comités logement de partout au Québec réitèrent les demandes des signataires de la pétition :

Le rejet du projet de règlement actuel ;

L'élaboration d'un nouveau règlement visant un véritable contrôle des loyers, axé sur la variation des dépenses d'exploitation ;

L'instauration d'un plafond absolu aux augmentations annuelles de loyer ;

L'obligation pour les locateurs de s'adresser au TAL pour justifier toute hausse supérieure au taux fixé ;

La création d'un registre public des loyers, accessible gratuitement, permettant notamment aux locataires de connaître l'historique des loyers et des travaux majeurs ;

Le décret d'un gel des loyers jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement équitable.

« C'est le moment d'agir : la nouvelle ministre Sonia Bélanger doit démontrer à la population québécoise qu'elle peut corriger les erreurs du passé. Gelez les loyers dès maintenant et mettez-vous au travail pour mener à bien une réforme réglementaire qui protège notre droit au logement! », conclut Shannon Franssen, coordonnatrice par intérim et porte-parole du RCLALQ.

En parallèle au dépôt de la pétition, le RCLALQ a également invité la ministre Bélanger à rencontrer les comités logement et les associations de locataires afin de discuter d'une solution aux hausses de loyer sans précédent au Québec.

Consulter ici le mémoire du RCLALQ sur le deuxième projet de règlement

Sites web du RCLALQ: rclalq.qc.ca , locataire.info

Médias sociaux du RCLALQ : Facebook , Instagram

Dossier d'images : Photos pour communiqué 7 oct

À PROPOS DU RCLALQ

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) représente plus d'une soixantaine d'organismes de défense des droits des locataires répartis sur le territoire québécois. Il œuvre depuis plus de 45 ans à la défense et à la promotion du droit au logement, en revendiquant des mesures de contrôle du marché, ainsi qu'un plus grand accès à la justice pour les locataires.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Pour renseignements et demandes d'entrevue : Émile Boucher (français), organisateur communautaire, et Shannon Franssen (anglais), coordonnatrice par intérim, RCLALQ, (514) 781-2220