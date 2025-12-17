Crise du logement: la ministre de l'Habitation met de l'huile sur le feu

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec (RCLALQ) dénonce aujourd'hui l'entrée en vigueur du nouveau règlement de fixation de loyer, qui ne fera qu'enflammer la crise du logement au Québec. Publié seulement une semaine après que la SCHL ait dévoilé des données démontrant que les loyers explosent depuis maintenant cinq ans, ce dernier geste du gouvernement caquiste constitue une véritable attaque aux droits des locataires et un refus de trouver de réelles solutions.

Face aux hausses de loyers incontrôlées, près de 15 000 locataires et allié•es ont signé cet automne une pétition demandant le rejet du projet de règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer, déposé pour étude le 3 septembre 2025 . Celui-ci entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2026 , comme annoncé aujourd'hui par la ministre responsable de l'habitation, Caroline Proulx .

« Ce règlement ne contribue guère à corriger le maigre encadrement réglementaire qui a permis l'augmentation astronomique des loyers depuis 2020. La ministre néglige ses responsabilités auprès des locataires : pour rééquilibrer le marché locatif, elle devrait décréter un gel immédiat des hausses de loyers jusqu'à ce que des mesures assurant un réel contrôle au Québec soient mises en place », explique Émile Boucher, organisateur communautaire au RCLALQ.

Au contraire, le nouveau projet est un véritable cadeau aux propriétaires. Il génère encore une spirale inflationniste en basant les futures hausses de loyers sur les hausses précédentes et en refilant l'entièreté des coûts des travaux dans l'immeuble aux locataires.

« La CAQ a refusé tous commentaires et toutes critiques de son règlement, qui permettra des hausses d'au moins 3% en 2026. Encore une fois, sans contrôle effectif, on sait que les hausses réellement vécues seront bien plus grandes », dénonce Shannon Franssen, coordonnatrice par intérim au RCLALQ.

« Locataires, vous n'êtes pas sans armes face aux attaques du gouvernement, qui semble prioriser le transfert de la richesse vers les propriétaires plutôt qu'à notre droit à un contrôle équitable du marché locatif. Vous avez des droits : vous pouvez toujours refuser une hausse abusive ET rester dans votre logement. », rappelle Mme Franssen, qui invite les locataires à visiter le site locataire.info pour plus d'information sur les hausses et leurs droits.

Finalement, le RCLALQ invite les locataires du Québec à rester à l'affût des appels à l'action lancés par leur comité logement local dès janvier.

Consulter ici le mémoire du RCLALQ sur le deuxième projet de règlement

Sites web du RCLALQ: rclalq.qc.ca , locataire.info

Médias sociaux du RCLALQ : Facebook , Instagram

Dossier d'images : Photos pour communiqué

À PROPOS DU RCLALQ

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) représente plus de 45 organismes de défense des droits des locataires répartis sur le territoire québécois. Il œuvre depuis plus de 45 ans à la défense et à la promotion du droit au logement, en revendiquant des mesures de contrôle du marché, ainsi qu'un plus grand accès à la justice pour les locataires.

