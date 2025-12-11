Avis aux médias - Rapport sur le marché locatif de la SCHL : le RCLALQ sera disponible pour commenter les données du rapport

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - À la suite de la publication du Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), prévue ce matin (11 décembre) à 10h, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) sera disponible pour commenter les données du rapport.

Le RCLALQ s'attend à ce que, malgré une légère hausse du taux d'inoccupation, les loyers demeurent totalement hors de portée pour la grande majorité des locataires et que des mesures importantes s'imposent. Le RCLALQ publiera également un communiqué de presse peu après la publication du rapport.

