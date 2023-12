CHANGZHOU, Chine, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Trina Solar a expédié plus de 100 GW de modules de 210 mm en date de la fin de novembre, ce qui place l'entreprise au premier rang de l'industrie sur le plan des expéditions, de la puissance de sortie et de la normalisation des dimensions des modules. Les modules de 210 mm sont arrivés sur le marché en 2020.

S'appuyant sur la plateforme technologique avancée de produit de 210 mm, les modules de taille idéale de Trina Solar, d'une grande puissance, d'une grande efficacité, d'une grande fiabilité et affichant un rendement énergétique élevé et un coût moyen actualisé de l'énergie plus faible, et couvrant de petits, moyens et grands formats, offrent des solutions pour les centrales électriques au sol, et les milieux résidentiels, commerciaux et industriels. Ils constituent donc une solution idéale dans des endroits comme les déserts, les montagnes, les prairies, les plans d'eau, les vasières et les toits. Au troisième trimestre de cette année, les livraisons cumulatives de modules de Trina Solar avaient dépassé 170 GW.

Pionnière dans l'industrie en ce qui concerne l'adoption de modules de 210 mm, Trina Solar a toujours ardemment défendu la technologie de 210 mm. Lorsque Trina Solar a mis en marché les modules Vertex de 210 mm en février 2020, elle a ouvert la voie aux modules ultra-haute puissance dans l'industrie de l'énergie photovoltaïque. L'entreprise a également mis sur pied la 600W+ Open Innovation Ecological Alliance et a relié l'ensemble de la chaîne de processus, dont le tirage du cristal, le tranchage et l'assemblage de cellules dans les modules, avec ses partenaires. Depuis 2021, Trina Solar a introduit les modules Vertex 670W et Vertex N 700W, ce qui a permis à l'industrie d'entrer dans l'ère des modules 600W+ et 700W+ et d'exploiter au maximum le potentiel de la plateforme technologique de 210 mm.

Trina Solar a également pris l'initiative de normaliser les dimensions des modules de 210 mm. L'entreprise, de concert avec 5 autres grands fabricants de modules photovoltaïques, a lancé une initiative conjointe concernant les modules de 700 W+ le 12 décembre 2023. En juillet, neuf fabricants de modules, dont Trina Solar, ont convenu de normaliser les dimensions des modules à plaquettes de silicium rectangulaires à 2 382 mm x 1 134 mm, à partir des modules 210R de Trina Solar. Trina Solar en tête, les principaux fabricants de modules se sont entendus sur les dimensions et l'emplacement des trous de montage des modules avec tranches de 210 mm en 2021, ce qui a donné lieu à la norme du groupe.

Les produits de 210 mm représentent aujourd'hui une tendance remarquable dans l'industrie mondiale de l'énergie photovoltaïque. La plateforme technologique inclusive pour les produits de 210 mm, combinée à d'autres technologies, améliorera davantage l'efficacité et réduira le coût actualisé de l'énergie. S'étant donné comme mission d'offrir « une énergie solaire pour tous », Trina Solar est inébranlable dans l'utilisation de l'innovation technologique pour contribuer à un avenir carboneutre.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

