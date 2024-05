CHANGZHOU, Chine, le 16 mai 2024 /CNW/ - Trina Solar, chef de file mondial des solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé ses résultats financiers pour 2023 et le premier trimestre de 2024 ce 25 avril. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 16,09 milliards de dollars (113,392 milliards de yuans) en 2023, soit 27,26 % de plus qu'en 2022, et des expéditions de modules de 65,21 GW, soit 51,33 % de plus qu'en 2022. À la fin de 2023, Trina Solar a livré des systèmes de montage photovoltaïque de 20 GW et un système de conteneurs et de stockage d'énergie de 5 GWh en courant continu.

Les livraisons cumulées de modules de Trina Solar avaient dépassé 205 GW à la fin du premier trimestre de 2024. Ses livraisons cumulées de modules de 210 mm ont totalisé 120 GW, ce qui permet à l'entreprise de conserver le premier rang mondial et témoigne de son leadership dans l'industrie.

Grâce à ses innovations technologiques continues, le module Vertex N 700W+ de l'entreprise, basé sur la technologie de 210 mm et les cellules i-TOPCon de type n, a une puissance de sortie de 720,53 W en production de masse, la plus élevée parmi les modules TOPCon produits en série, et ont atteint une puissance de sortie maximale de 740,6 W en laboratoire et établi un nouveau record mondial au cours des derniers jours. C'est la 26e fois qu'il établit ou bat des records mondiaux en matière d'efficacité de conversion des cellules/modules ou de puissance de sortie.

Guidée par une solide stratégie de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie, Trina Solar étend ses activités de stockage d'énergie dans le monde entier. À la fin de l'année dernière, ses expéditions dans un système de conteneurs et de stockage d'énergie à courant continu totalisaient 5 GWh, couvrant la Chine, l'Europe, la région Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique du Sud. Trina Storage a lancé le système de stockage d'énergie refroidi par liquide de nouvelle génération Elementa 2 en février. Elementa 2 est intégré aux cellules de stockage de pointe de Trina Storage offrant une sécurité, une performance et une durée de vie cyclique élevées.

TrinaTracker a livré avec succès plus de 20 GW de systèmes de montage photovoltaïque dans le monde, à travers plus de 60 pays. Sa capacité de production mondiale annuelle de traqueurs s'élève à plus de 10 GW. TrinaTracker continue d'innover et a dévoilé la version améliorée de Vanguard 1P en février, idéale pour les modules Vertex N 720W, avec un coût moyen actualisé de l'électricité (LCOE) plus bas et un taux de rendement interne (TRI) plus élevé.

L'entreprise développe une capacité de production intégrée de type n pour répondre à la demande croissante. Elle cible également la capacité de production de tranches de silicium monocristallin, de cellules à haut rendement et de modules de 60, 105 et 120 GW respectivement d'ici la fin de 2024.

Trina Solar s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions solaires photovoltaïques et des solutions de stockage d'énergie intelligentes et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation pour un avenir carboneutre.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302; [email protected]; [email protected]