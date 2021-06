Les visiteurs sont priés de planifier leur visite pour s'assurer de vivre une expérience sécuritaire et agréable.

MIRAMICHI, NB, le 29 juin 2021 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent aux Canadiennes et Canadiens des espaces où profiter des bienfaits que procure le plein air pour la santé mentale et physique ainsi que des possibilités de découvrir l'histoire, tout en respectant les directives des experts en santé publique.

Les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears et Friends of Beaubears Inc. sont heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison estivale 2021.

La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance pour Parcs Canada. Avant votre visite, il y a quelques points à ne pas oublier :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage. Aux lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears les visiteurs sont priés de porter un masque ou un couvre visage sur le ponton, dans tous les espaces intérieurs et à tout autre endroit où la distanciation physique n'est pas possible.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage. Aux lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears les visiteurs sont priés de porter un masque ou un couvre visage sur le ponton, dans tous les espaces intérieurs et à tout autre endroit où la distanciation physique n'est pas possible. Respectez les restrictions de voyage et les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation.

Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation. Faites des choix prudents. Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetage ainsi qu'au système de soins de santé.

Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetage ainsi qu'au système de soins de santé. Soyez autosuffisant . Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture.

. Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture. Ne laissez aucune trace. Aidez-nous à garder ces lieux spéciaux propres en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous.

Aidez-nous à garder ces lieux spéciaux propres en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous. Respectez la vie sauvage. Renseignez-vous sur la vie sauvage aux lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears avant de vous y rendre. N'oubliez pas de ne jamais nourrir les animaux sauvages, de leur laisser de l'espace, de garder l'emplacement de camping propre, de respecter les fermetures et les limites de vitesse et de tenir votre chien en laisse en tout temps.

De plus amples renseignements et des conseils pour assurer une visite sécuritaire et agréable sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit.

Citations

« Au cours de la dernière année, tellement de Canadiennes et Canadiens ont profité des bienfaits pour la santé et le mieux-être que procure le temps passé à l'extérieur et dans la nature. J'ai moi aussi saisi toutes les occasions d'être à l'extérieur. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent à la population canadienne d'innombrables possibilités de se rapprocher en toute sécurité de la nature et de l'histoire, tout en suivant les directives des autorités de santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19. J'envisage avec plaisir la saison 2021, alors que les sites de Parcs Canada nous permettent de profiter du plein air et de créer des souvenirs inoubliables près de la maison au lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Nous avons vraiment de la chance d'avoir les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears dans notre arrière-cour. Tout au long de la pandémie, ils ont permis aux membres de la collectivité de s'échapper pour aller marcher sur les traces de l'histoire et faire l'expérience du plein air. Tandis que nous continuons à rester près de chez nous pour limiter la propagation de la COVID-19, j'encourage les électeurs à explorer ces trésors locaux. »

Pat Finnigan

Député de Miramichi--Grand Lake

« Pour Parcs Canada, la santé et le mieux-être des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. L'équipe Parcs Canada travaille fort pour offrir une expérience sécuritaire, propre et saine aux lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears et tous peuvent jouer un rôle important. Les visiteurs devraient faire tous les efforts possibles pour planifier à l'avance, respecter les restrictions de voyage et les directives des experts de la santé publique, faire des choix prudents et ne pas laisser de trace quand ils visitent des sites extérieurs. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que tous vivent une agréable saison 2021 en toute sécurité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Le lieu historique national de Boishébert, lequel comprend l'île Beaubears et une partie de la pointe Wilsons, a été désigné lieu historique national en 2000 pour commémorer son rôle important comme lieu de refuge pour les Acadiens après la déportation de 1755.

La Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears a été désignée lieu historique national en 2001. À ce jour, il s'agit du seul site archéologique connu, encore intact, qui représente l'importance nationale de la construction de navires en bois au Nouveau-Brunswick durant le XIX e siècle.

siècle. Ce trésor naturel et culturel administré par Parcs Canada est rendu accessible aux visiteurs grâce au dévouement des Friends of Beaubears Island Inc. ; un organisme à but non lucratif qui offre aux visiteurs des moyens de découvrir, de se rapprocher et de profiter de l'île. Les visiteurs sont encouragés à planifier leur visite avant leur arrivée en réservant leur service de traversier et/ou leur visite guidée de l'île en ligne ou en appelant le 506-622-8526.

; un organisme à but non lucratif qui offre aux visiteurs des moyens de découvrir, de se rapprocher et de profiter de l'île. Les visiteurs sont encouragés à planifier leur visite avant leur arrivée en réservant leur service de traversier et/ou leur visite guidée de l'île en ligne ou en appelant le 506-622-8526. Avec l'aide de Parcs Canada, les Friends of Beaubears Island Inc. ont restauré 6 km de sentiers historiques sur l'île. Cette expérience autoguidée permet aux visiteurs de voir les vestiges du chantier naval datant du XIX e siècle et les fondations de plusieurs bâtiments. Les visiteurs seront étonnés par la taille des majestueux pins blancs qui ont survécu aux grands feux de Miramichi de 1825.

ont restauré 6 km de sentiers historiques sur l'île. Cette expérience autoguidée permet aux visiteurs de voir les vestiges du chantier naval datant du XIX siècle et les fondations de plusieurs bâtiments. Les visiteurs seront étonnés par la taille des majestueux pins blancs qui ont survécu aux grands feux de 1825. Les lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears se situent au confluent de la rivière Miramichi Nord-Ouest et de la Miramichi Sud-Ouest. Les Friends of Beaubears Island Inc. offrent aux visiteurs l'accès à deux quais flottants, idéaux pour se rendre sur l'île en kayak ou en canoë.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Isabelle Comeau, Agente, partenariats, engagement et communications, Unité de gestion du Nord du N.-B. / Lieux historiques nationaux de Boishébert et de la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears, 506-850-7344, [email protected] ; Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca