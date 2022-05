De nouvelles expériences accessibles et inclusives au parc national de la Mauricie pour permettre à une plus grande diversité de visiteurs de l'apprécier. La plage du lac Édouard sera désormais munie d'un tapis d'aide à la mobilité pour un accès à la plage en fauteuil roulant, et les offres de transport sans véhicule personnel seront bonifiées grâce au partenariat avec l'agence de voyages Escapade Mauricie.





pour permettre à une plus grande diversité de visiteurs de l'apprécier. La plage du lac Édouard sera désormais munie d'un tapis d'aide à la mobilité pour un accès à la plage en fauteuil roulant, et les offres de transport sans véhicule personnel seront bonifiées grâce au partenariat avec l'agence de voyages Escapade Mauricie. Des façons écoresponsables de naviguer dans l'habitat des baleines et de s'émerveiller devant les paysages sublimes du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les visiteurs sont invités à naviguer en compagnie de capitaines et guides de kayak d'expérience ou encore à découvrir le parc marin les deux pieds sur terre grâce au Réseau découverte qui relie 21 sites d'observation dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.





Les visiteurs sont invités à naviguer en compagnie de capitaines et guides de kayak d'expérience ou encore à découvrir le parc marin les deux pieds sur terre grâce au Réseau découverte qui relie 21 sites d'observation dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Divers événements d'envergure au parc national Forillon tels que l'Ultra Trail Forillon présenté par Événements Gaspésia et le Festival de musique du Bout du Monde mettant en vedette Vieux Farka Touré au lever du soleil. Le parc met également en lumière 10 expériences mémorables pour les personnes à mobilité réduite tels que les séjours en tente oTENTik et le sentier de la plage de Penouille maintenant accessible grâce à une voiturette électrique adaptée.





mettant en vedette Vieux Farka Touré au lever du soleil. Le parc met également en lumière 10 expériences mémorables pour les personnes à mobilité réduite tels que les séjours en tente oTENTik et le sentier de la plage de Penouille maintenant accessible grâce à une voiturette électrique adaptée. De nouvelles options d'hébergement insolite dans la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan. Les visiteurs qui s'aventureront sur l'île du Havre et sur la Grande île pourront désormais séjourner dans les Ôasis, une formule de prêt-à-camper en forme de goutte d'eau à faire rêver !





Les visiteurs qui s'aventureront sur l'île du Havre et sur la Grande île pourront désormais séjourner dans les Ôasis, une formule de prêt-à-camper en forme de goutte d'eau à faire rêver ! Quatre anniversaires marquants soulignés en 2022 , soit le 50 e anniversaire du lieu historique national Cartier-Brébeuf, le 150 e anniversaire de la construction des forts de Lévis, le 175 e anniversaire de la tragédie irlandaise au lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais et au parc national Forillon, et le 20 e anniversaire de la réouverture du canal de Lachine .





, soit le 50 anniversaire du lieu historique national Cartier-Brébeuf, le 150 anniversaire de la construction des forts de Lévis, le 175 anniversaire de la tragédie irlandaise au lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais et au parc national Forillon, et le 20 anniversaire de la réouverture du canal de . Des nouveautés dans tout le réseau des lieux historiques nationaux (LHN), incluant :



Le récit audio Diabolus ex machina signé Fred Pellerin et les œuvres d'art de l'artiste Myriam Fauteux au LHN des Forges-du- Saint-Maurice . À découvrir le long d'un parcours extérieur, sur les berges de la rivière Saint-Maurice .





et les œuvres d'art de l'artiste au LHN des Forges-du- . À découvrir le long d'un parcours extérieur, sur les berges de la rivière .

Une nouvelle exposition au LHN des Forts-et-Château- Saint-Louis en partenariat avec la Nation huronne-wendat qui retrace plus de 200 ans de relations et d'alliances diplomatiques avec les Premières Nations à travers la perspective de la Nation.





en partenariat avec la Nation huronne-wendat qui retrace plus de 200 ans de relations et d'alliances diplomatiques avec les Premières Nations à travers la perspective de la Nation.

Des ateliers tout l'été sur les métiers d'antan et le savoir-faire autochtone au LHN d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue.







Des animations avec des personnages en costume d'époque, des jeux et des dégustations de thé au LHN du Manoir-Papineau dans le cadre de l'Année du jardin.







Le retour des animations familiales vedettes avec les soldats et un nouveau circuit de visite pour davantage apprécier l'imposant LHN du Fort-Chambly aux pieds des rapides.







Des expériences familiales « Initiation au camping » en collaboration avec MEC dans divers lieux historiques nationaux de la région de Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches.

Parcs Canada fournit le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Que vous soyez à la recherche d'aventures, de plaisir pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire, ou d'une pause dans votre quotidien. Parcs Canada offre d'innombrables expériences uniques qui répondent aux besoins de tout visiteur.

Le site Web de Parcs Canada affiche les dates d'ouverture de chaque lieu et contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Comme la santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique, afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays aux paysages si divers et à l'histoire si riche. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits emblématiques dans les régions du Québec, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'Agence Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe Parcs Canada travaille assidûment pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au Québec, cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ces lieux précieux ont à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada est une pierre angulaire de l'industrie du tourisme au Québec. Les 30 lieux sous son administration dans la province (parc nationaux, lieux historiques nationaux et une aire marine nationale de conservation) accueillent près de cinq millions de visiteurs chaque année et génèrent des retombées économiques importantes.





Vous cherchez un emploi étudiant ou saisonnier ? Joignez-vous à la merveilleuse équipe de Parcs Canada et embellissez votre saison estivale ! Plusieurs postes à combler dans divers domaines.





Vous utilisez un véhicule électrique ? Plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs dans les sites du réseau de Parcs Canada. Visitez le site Web pour les localiser.





Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, dans les sites et auprès des détaillants partenaires partout au pays.





Vous cherchez à ramener une partie de Parcs Canada à la maison ? La boutique en ligne de Parcs Canada répond à tous vos besoins en matière de souvenirs, proposant de la marchandise officielle de Parcs Canada.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]