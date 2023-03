Une étude conjointe de Dialogue et d'Environics Research révèle les défis en matière d'attraction et de rétention des talents.

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude révèle que les employeurs canadiens ne disposent pas des ressources adéquates pour répondre aux demandes croissantes de soutien en matière de santé mentale et de bien-être des employés, ce qui entraîne des défis RH critiques pour attirer et retenir les talents, ainsi que pour l'engagement et la productivité en milieu de travail.

Les leaders en RH au Canada manquent de ressources en matière de santé mentale et de bien-être (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

Le rapport La santé et le bien-être en milieu de travail au Canada est une initiative de recherche qui met en lumière les principaux défis et préoccupations auxquels font face les leaders des ressources humaines partout au pays. Il a été commissionné par Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX:CARE) (« Dialogue »), la principale plateforme de soins de santé et de bien-être au Canada, et réalisé par Environics Research , une firme canadienne d'études de marché qui fournit des renseignements fondés sur des données probantes depuis plus de 50 ans. Le rapport comprend de nouvelles tendances et perspectives qui mettent en lumière le manque de soutien en matière de santé mentale et de bien-être comme un facteur clé des difficultés de l'attraction et de la rétention des talents, ainsi que les obstacles à l'amélioration.

Selon le rapport, le recrutement est le principal enjeu auquel les leaders en RH seront confrontés en 2023, 70 % d'entre eux mentionnant que les difficultés à attirer le talent, à retenir les employés et à gérer les pénuries de personnel comme des défis majeurs. Par conséquent, les préoccupations relatives à l'épuisement professionnel sont au premier plan, puisque 61 % des personnes interrogées ont cité la santé mentale comme étant un défi important à gérer cette année.

L'accès à du soutien en matière de santé mentale peut avoir une influence positive sur le bien-être des employés, mais les leaders des ressources humaines au Canada affirment que les lieux de travail ne disposent pas des ressources adéquates pour répondre aux demandes croissantes. Près de la moitié (48 %) ont déclaré que leurs programmes d'avantages sociaux n'offrent pas d'accès à des professionnels de la santé mentale.

Au-delà des avantages sociaux, le problème s'étend à l'éducation et à la formation, puisque 45 % des leaders des ressources humaines estiment qu'il est difficile de s'assurer que les employés tirent le meilleur parti de leurs régimes d'avantages sociaux. De plus, 70 % n'ont pas formé les gestionnaires ou estiment qu'ils n'ont pas reçu une formation suffisante pour reconnaître et soutenir les besoins des employés en matière de santé mentale.

« Il est important de reconnaître les lacunes organisationnelles et d'apporter des améliorations qui favorisent une culture de travail positive et saine afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents », explique Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation chez Dialogue. « Ce rapport confirme que la santé mentale et le bien-être continueront d'être au cœur des préoccupations des employés. Les organisations gagneraient donc à fournir aux leaders des RH les ressources nécessaires pour adapter les stratégies aux besoins des employés, et à investir dans des avantages et des programmes qui favorisent un milieu de travail sain. »

Les initiatives, les programmes et les avantages visant à promouvoir le bien-être peuvent renforcer la capacité d'une organisation à relever efficacement ces défis cruciaux en matière de ressources humaines. De plus, 44 % des salariés se déclarent plus satisfaits de leur emploi lorsque les employeurs prennent des initiatives en faveur de leur bien-être. En fin de compte, des investissements dans le bien-être aident les employés à se sentir mentalement et physiquement en forme, productifs, engagés et heureux, ce qui affecte directement l'attraction et la rétention des talents.

Cependant, les leaders des ressources humaines se heurtent à des obstacles qui rendent difficile la mise en œuvre de nouvelles initiatives et l'adaptation des avantages sociaux afin d'aider à résoudre les problèmes de santé et de bien-être qui sont à l'origine des problèmes de personnel. La moitié (50 %) des personnes interrogées ont déclaré qu'il était difficile d'obtenir des ressources financières pour les initiatives en matière de ressources humaines, tandis que 36 % ont déclaré qu'il était difficile d'obtenir le soutien de la haute direction pour les priorités en matière de ressources humaines. Malgré la nécessité d'un soutien accru des RH, 46 % des leaders ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas améliorer les avantages sociaux en raison de contraintes financières.

« Les leaders des ressources humaines sont confrontés à des défis de rétention et de d'attraction des talents et reconnaissent que la santé mentale et le bien-être des employés sont des défis connexes. Ils veulent améliorer le bien-être de leurs employés, mais ont besoin du soutien des dirigeants de l'entreprise », a déclaré Ahsan Sadiq, vice-président, Santé et bien-être chez Environics. « Les employeurs qui accordent la priorité au bien-être par le biais d'avantages et de services complets bénéficieront d'une main-d'œuvre plus productive et plus engagée, ce qui créera un environnement de travail attrayant pour les nouveaux talents. »

Comme les besoins des employés et le soutien en milieu de travail continuent d'évoluer, les organisations devraient envisager des solutions qui permettent aux employés de prendre en main leur santé mentale et leur bien-être. Les programmes flexibles, accessibles et inclusifs, en particulier les outils que les employés peuvent utiliser sans avoir à consulter un professionnel, facilitent l'accès à un soutien qui leur convient.

Le rapport complet est disponible ici .

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins.

À propos d'Environics Research

Environics Research est une société canadienne d'études de marché qui fournit aux organisations des solutions concrètes, fondées sur des preuves, à de réels problèmes commerciaux. Environics Research s'associe à ses clients afin de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et de tirer parti de solutions novatrices et créatives pour générer une compréhension et des perspectives. Fondée en 1970, Environics Research fournit des solutions fondées sur des données probantes à des clients œuvrant dans un éventail de secteurs et d'industries.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Renseignements: Adrianna Lemieux, Conseillère en relations publiques, [email protected] l 438-927-9498 ; Darragh Fitzgerald, Gestionnaire principal du marketing, Environics Research, [email protected]