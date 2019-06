Les leaders du domaine des technologies au Canada embauchent, mais des défis demeurent; les compétences en sécurité et en cloud sont très recherchées

- 59 % des gestionnaires d'embauche envisagent d'agrandir leurs équipes des TI, 82 % trouvent qu'il est difficile de recruter des professionnels compétents

- 94 % des leaders vont embaucher en fonction des projets

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les équipes dans le domaine des technologies vont continuer à croître au cours du deuxième semestre de l'année, mais il sera difficile de trouver les bons talents, selon l'étude de Robert Half Technology portant sur l'état de l'embauche des talents dans le secteur technologique au Canada. Parmi les personnes responsables des décisions d'embauche dans le secteur des TI interrogées, 59 % envisagent d'agrandir leur équipe en ajoutant des employés à temps plein. Quatre-vingt-deux pour cent des répondants au sondage ont mentionné qu'il était difficile pour leur entreprise de trouver des professionnels compétents dans le domaine des TI.

Les répondants ont mentionné que leur organisation avait besoin immédiatement des compétences suivantes :

Cybersécurité Sécurité Cloud Veille stratégique; infonuagique* Architecture Cloud Gestion de base de données; conception/développement de sites Web*

* Désigne une égalité.

Presque tous les répondants (94 %) ont indiqué qu'ils feront appel à des spécialistes de projets pour aider leurs équipes. Parmi ces répondants, 53 % ont affirmé que le recours à des consultants faisait partie de leur stratégie globale de recrutement et 53 % ont indiqué qu'ils feront appel à des spécialistes de projets lorsqu'un poste deviendra soudainement vacant au sein de leur équipe.

« La pénurie actuelle des talents dans le domaine des technologies s'avère un défi pour les employeurs canadiens, surtout lorsqu'il est question de la sécurité des TI et des services infonuagiques », a affirmé Deborah Bottineau, présidente de district, Robert Half Technology. « Que les priorités d'une entreprise soient axées sur l'innovation ou l'expansion, les gestionnaires à la recherche de travailleurs qualifiés du domaine des technologies doivent être conscients de ce que les candidats souhaitent le plus, des salaires et avantages sociaux concurrentiels jusqu'aux possibilités de perfectionnement professionnel. »

« Davantage de leaders du secteur des TI voient les avantages de faire appel à des professionnels de soutien aux projets pour alléger les charges de travail du personnel existant. La clé pour répondre aux besoins opérationnels à la hausse et les surpasser consiste à vous assurer que votre équipe est bien soutenue et qu'elle possède des outils et des compétences de pointe », a ajouté Mme Bottineau.

Voici d'autres conclusions du sondage :

Presque tous les leaders dans le secteur des TI (98 %) ont souligné qu'ils sont confiants quant aux perspectives de croissance de leur entreprise pour le deuxième semestre de 2019.

Outre le recrutement, les grandes priorités des gestionnaires dans le domaine des technologies au cours des six prochains mois comprennent le maintien de la sécurité des systèmes des TI, l'innovation ou le soutien envers la croissance d'entreprise et les investissements dans les nouvelles technologies.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante de premier plan. Le rapport semestriel est fondé sur les réponses de près de 300 décideurs du secteur des TI au Canada. Les répondants ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 120 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent demander un exemplaire du Guide salarial 2019 de Robert Half Technology.

