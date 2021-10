Charlotte Cardin, Les Cowboys Fringants, Kaytranada, Steve Marin, Cristobal

Tapia de Veer et Éditions Bloc Notes Musique figurent parmi les grands

gagnants de cette célébration en ligne

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Près de 100 Prix SOCAN dans 22 catégories ont été remis aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique québécoises pour leur travail incroyable en 2020, dans le cadre du 32e Gala SOCAN, le 5 octobre 2021.

Des présentations spéciales aux gagnants seront publiées tout au long de la semaine sur les médias sociaux et sur un site dédié, GalaSOCAN.com. Suivez @socanmusique sur Facebook, Instagram et Twitter (#GALASOCAN) pour vous joindre à la célébration de lauréats et lauréates dont le travail extraordinaire est le reflet d'une année extraordinaire.

« L'année 2020 nous a montré à tous à quel point la musique est précieuse et puissante », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Les dix-huit derniers mois nous ont rappelé le lien profond que nous avons avec la musique et le rôle central qu'elle joue dans notre santé mentale et émotionnelle. Nous avons tous une dette de gratitude envers les membres créateurs de la SOCAN pour leur extraordinaire talent. Nos membres sont toujours au cœur de la mission de la SOCAN ; nous réussissons quand ils réussissent, et nous sommes fiers de rendre hommage à leurs grandes réalisations grâce au Gala SOCAN 2021. »

Gagnants d'un Prix Distinction de la SOCAN :

Kaytranada a connu une année brillante pour le succès remporté par son album « Bubba » qui a également raflé deux Grammys et un JUNO ; il remporte maintenant le Prix SOCAN de l'Auteur-compositeur de l'année .

a connu une année brillante pour le succès remporté par son album « Bubba » qui a également raflé deux Grammys et un JUNO ; il remporte maintenant le . Cristobal Tapia de Veer est un incontournable de la musique à l'image partout dans le monde. Après sa deuxième nomination au BAFTA à Londres et le succès des séries White Lotus (HBO) et Hunters (Prime Video), il reçoit le SOCAN du Compositeur de musique à l'image de l'année .

est un incontournable de la musique à l'image partout dans le monde. Après sa deuxième nomination au BAFTA à Londres et le succès des séries (HBO) et (Prime Video), il reçoit le du . Steve Marin est résolument l'esprit créatif derrière le succès du duo 2Frères et l'engouement ne s'est pas essoufflé en 2020. Il remporte le SOCAN de l'Auteur-compositeur de l'année - non-interprète pour la deuxième fois en 3 ans.

est résolument l'esprit créatif derrière le succès du duo 2Frères et l'engouement ne s'est pas essoufflé en 2020. Il remporte le de pour la deuxième fois en 3 ans. Éditions Bloc Notes Musique reçoit le Prix SOCAN de l' Éditeur de l'année pour son engagement à accompagner les créateurs et les créatrices de musique sur le chemin du succès.

reçoit le de l' pour son engagement à accompagner les créateurs et les créatrices de musique sur le chemin du succès. Simon Rosen est le trésor québécois en matière de production musicale, et sa carrière internationale ne cesse de croître comme en témoignent ses collaborations, entre autres avec Selena Gomez , Khalid et Swae Lee. Il remporte le Prix SOCAN International.

Prix Spéciaux de la SOCAN ayant été remis :

Prix Révélation - Chiiild . Rarement un projet musical québécois avait connu une introduction aussi fracassante en suscitant un intérêt immédiat de l'autre côté de la frontière américaine.

- . Rarement un projet musical québécois avait connu une introduction aussi fracassante en suscitant un intérêt immédiat de l'autre côté de la frontière américaine. Prix SOCAN musique country - Cindy Bédard . Pour une année 2020 remarquable dans la foulée de la parution de son album Après l'orage au tout début de la pandémie.

- . Pour une année 2020 remarquable dans la foulée de la parution de son album au tout début de la pandémie. Prix SOCAN musique électronique - CRi et Apashe . Le Prix Musique électronique de cette année est remis ex aequo à deux artistes hors pair. CRi pour son magnifique album Juvenile fait de collaborations québécoises à 100 % ; et Apashe, la sensation montréalaise qui fait tourner les têtes à l'international grâce à sa fusion audacieuse de musique symphonique et d'électro sans compromis que l'on retrouve sur son album Renaissance .

- et . électronique de cette année est remis ex aequo à deux artistes hors pair. CRi pour son magnifique album fait de collaborations québécoises à 100 % ; et Apashe, la sensation montréalaise qui fait tourner les têtes à l'international grâce à sa fusion audacieuse de musique symphonique et d'électro sans compromis que l'on retrouve sur son album . Prix SOCAN musique Hip-Hop/Rap - Shreez . Avec son album On Frap , il s'est fait un nom très rapidement sur la scène rap québécoise en introduisant le style « drill » à un public de plus en plus nombreux.

- . Avec son album , il s'est fait un nom très rapidement sur la scène rap québécoise en introduisant le style « drill » à un public de plus en plus nombreux. Prix SOCAN Partenaire en musique remis pour un engagement continu à soutenir l'octroi de licences musicales équitables - L'Anti Bar & Spectacles . Par son énergie débordante, une débrouillardise hors du commun et un respect sans compromis des droits des créateurs, l'équipe de L'Anti, de Québec, a su faire un courageux pied de nez à la pandémie en multipliant les initiatives virtuelles pour que les artistes continuent tout de même à rencontrer leurs publics.

remis pour un engagement continu à soutenir l'octroi de licences musicales équitables - . Par son énergie débordante, une débrouillardise hors du commun et un respect sans compromis des droits des créateurs, l'équipe de L'Anti, de Québec, a su faire un courageux pied de nez à la pandémie en multipliant les initiatives virtuelles pour que les artistes continuent tout de même à rencontrer leurs publics. Prix Hagood Hardy - Emie R. Roussel Trio . Le Prix Hagood Hardy pour la musique jazz, instrumentale et la musique du monde arrive à point pour ce trio qui célébrait ses 10 ans avec un 5 e album, Rythme de passage , qui lui a valu, entre autres, une nomination au JUNOs et un accueil chaleureux ici comme à l'étranger.

- . pour la musique jazz, instrumentale et la musique du monde arrive à point pour ce trio qui célébrait ses 10 ans avec un 5 album, , qui lui a valu, entre autres, une nomination au JUNOs et un accueil chaleureux ici comme à l'étranger. Prix Jan V. Matejcek de nouvelle musique classique - Roxanne Turcotte . Figure connue de la scène électroacoustique québécoise depuis quelques décennies, Roxanne Turcotte est impliquée dans mille et un projets et a à cœur l'éducation de la jeune génération aux sons inusités et hors des tendances à la mode. Le Prix Jan V. Matejcek pour la nouvelle musique classique vient souligner tout le respect que lui portent ses pairs.

- . Figure connue de la scène électroacoustique québécoise depuis quelques décennies, est impliquée dans mille et un projets et a à cœur l'éducation de la jeune génération aux sons inusités et hors des tendances à la mode. pour la nouvelle musique classique vient souligner tout le respect que lui portent ses pairs. Le Prix SOCAN musique virale est décerné à la musique la plus populaire sur les sites de diffusion en continu sans l'aide de la radio. Le lauréat de cette année est Lubalin qui a carrément brisé TikTok en 2020 grâce à ses créations musicales décalées inspirées par les commentaires glanés sur les réseaux sociaux.

Prix Chansons Populaires :

Les Prix Chansons Populaires francophones sont décernés aux créateurs et éditeurs des 10 chansons les plus entendues en 2020 :

« L'Amérique pleure » et « Sur mon épaule » , interprétées par Les Cowboys Fringants et écrites par Jean-François Pauzé , Jérôme Dupras et Marie-Annick Lépine (Les Éditions de La Tribu, Éditions JFP inc.)

et , interprétées par et écrites par , et (Les Éditions de La Tribu, Éditions JFP inc.) « À tous les vents » et « Faut qu'j'y aille » , interprétées par 2Frères et écrites par Steve Marin , Gautier Marinof , Erik Caouette et Sonny Caouette (Éditions Marcha, Éditions du Baume, Les Éditions ESC S.E.N.C.)

et , interprétées par et écrites par , , et (Éditions Marcha, Éditions du Baume, Les Éditions ESC S.E.N.C.) « Le paradis », interprétée par Kaïn et écrite par Steve Veilleux (Éditions Musicor, Productions Pop Culture inc., Les Productions Martin Leclerc)

», interprétée par et écrite par (Éditions Musicor, Productions Pop Culture inc., Les Productions Martin Leclerc) « Figé dans le temps », interprétée par Ludovick Bourgeois et écrite par Jeffrey Piton , Pamela Lajoie , Patrick Donovan (Artifice inc.)

», interprétée par et écrite par , , (Artifice inc.) « Je (wild & free) ., interprétée par King Melrose et écrite par Sébastien Côté , Sylvain Michel , Toby Gendron (Les Éditions Cent Noms, Éditions Art Illimité)

., interprétée par et écrite par , , (Les Éditions Cent Noms, Éditions Art Illimité) « Sunshine (v.f.) », interprétée par SOMMM, Clay & Friends, Ruffsound et écrite par Étienne Dupuis Cloutier , Émile Desilets , Adel Kazi Aoual , Clément Langlois Légaré , Michael Mlakar , Ariane Moffatt , Marc Vincent (Éditions Bloc Notes Musique, Éditions Mo Fat )

», interprétée par et écrite par , , , , , , (Éditions Bloc Notes Musique, Éditions ) « La grande évasion », écrite et interprétée par Patrice Michaud .

», écrite et interprétée par . « Aime-moi encore », interprétée par Roxane Bruneau et écrite par Roxane Bruneau , Mathieu Brisset (Les Éditions Musique Variole enr.)

Des Prix Chanson Populaire anglophone ont été remis aux créateurs et éditeurs des pièces « Passive Agressive », interprétée par Charlotte Cardin et écrite par Charlotte Cardin, Jason Brando O'Farrell Ciciola, Marc-André Gilbert, Connor Seidel (Éditions Big Boy, Productions Éléphant inc., Red Brick Music Publishing) et « Getcha », interprétée par Matt Lang et écrite par Mathieu Langevin, Tebey Ottoh, Danick Dupelle, Kelly Anne Archer (Downtown Music Publishing).

Prix Film et Télévision :

Le compositeur Anthony Rozankovic et son éditeur Cinéflix Média inc. ont remporté un prix SOCAN dans la catégorie Musique de télévision nationale, fiction ou série dramatique, pour leur travail dans l'émission Mayday ; le compositeur Scott Price et ses éditeurs Les Éditions edi -Sprice Enr. et Gestion Juste pour Rire inc. ont remporté un prix SOCAN dans la catégorie Fiction ou série dramatique - Comédie pour leur travail dans l'émission Les Gags ; la musique de Raymond Fabi pour la série animée pour enfants Arthur lui a valu, ainsi qu'à ses éditeurs Les Éditions de la Rue Saint-André inc., les Éditions Anthem Jar of Cookies et Anthem Film and TV le prix SOCAN dans la catégorie des émissions jeunesse ; et Jean-Phi Goncalves et son éditeur Télé Métropole inc. ont reçu le prix SOCAN dans la catégorie des émissions de variétés ou d'affaires publiques pour la musique de l'émission « Le Tricheur ».

et son éditeur Cinéflix Média inc. ont remporté un prix SOCAN dans la catégorie Musique de télévision nationale, fiction ou série dramatique, pour leur travail dans l'émission ; le compositeur et ses éditeurs Les Éditions edi -Sprice Enr. et pour Rire inc. ont remporté un prix SOCAN dans la catégorie Fiction ou série dramatique - Comédie pour leur travail dans l'émission ; la musique de pour la série animée pour enfants lui a valu, ainsi qu'à ses éditeurs Les Éditions de la Rue Saint-André inc., les Éditions Anthem Jar of Cookies et Anthem Film and TV le prix SOCAN dans la catégorie des émissions jeunesse ; et et son éditeur Télé Métropole inc. ont reçu le prix SOCAN dans la catégorie des émissions de variétés ou d'affaires publiques pour la musique de l'émission « ». Rudy Toussaint et ses éditeurs Intermède Tiger Music, Éditions Marie-Claire et Éditions How It's Made remportent le Prix SOCAN de la catégorie Musique de télévision - Internationale, pour la musique de l'émission How It's Made, alors que Cristobal Tapia de Veer en remporte un dans la même catégorie pour son travail sur la série Hunters ; le Prix SOCAN de la catégorie Musique de film a été décerné à James Gelfand et Louise Tremblay pour leur travail à quatre mains sur le film Sisterhood, réalisé par Jean-François Rivard ; alors que le Prix SOCAN de la Production ayant cumulé le plus de diffusion en continu a été attribué au compositeur Eduardo Noya Schreus et Ashley Erin Long ainsi qu'à l'éditeur Serendipity Point Films inc. pour leur travail sur le film Below Her Mouth.

La liste complète des gagnants et de plus amples informations sont disponibles sur le site Gala SOCAN 2021 .

Les lauréats des Prix Distinctions et Spéciaux de la SOCAN sont sélectionnés conjointement par le Comité des membres du conseil d'administration de l'organisation, par le Service des membres de la SOCAN et par certains jurys spécialisés. Les autres prix de la SOCAN sont déterminés strictement par le succès en matière de redevances.

Les lauréats des prix Distinctions reçoivent le trophée « SOCAN » - le premier et unique trophée au monde qui est aussi un instrument de musique ! Les cinq crotales qui le constituent sont fabriqués par SABIAN, le fabricant de calibre international d'instruments de percussion établi au Nouveau-Brunswick.

Le Gala annuel de la SOCAN qui célèbre et honore le travail des membres anglophones de la SOCAN a fait l'objet d'un événement en ligne similaire en mai de cette année.

Les amateurs de musique peuvent soutenir les créateurs et les éditeurs en offrant un don aux partenaires caritatifs du Gala SOCAN, le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN , deux organismes qui viennent en aide à des travailleurs de l'industrie de la musique et à des créateurs de musique tant dans leur vie personnelle que dans leur carrière.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que, plus de 100 000 entreprises de partout au Canada, détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

