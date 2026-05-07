Les lauréats du concours Les As de la finance sont dévoilés - Geneviève Brouillette reçoit le prestigieux Prix Hommage

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada a dévoilé hier soir les lauréats de la 16e édition du concours Les As de la finance, lors d'un gala réunissant plus de 400 membres de la communauté d'affaires québécoise.

Présidée par Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, cette soirée a mis en lumière l'excellence en finance et souligné la contribution remarquable de leaders financiers au développement de leur organisation et de leur profession.

Les lauréats 2026

Les trois lauréats de cette édition sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise » :

Jean Trudel, MBA, chef de la direction financière (président et chef de la direction depuis mars 2026), Innergex énergie renouvelable

: Jean Trudel, MBA, chef de la direction financière (président et chef de la direction depuis mars 2026), Innergex énergie renouvelable Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise » : Anouk Laforest, CPA, M. Sc., cheffe de la direction financière, Optima Aero

: Anouk Laforest, CPA, M. Sc., cheffe de la direction financière, Optima Aero Catégorie « Relève en finance » Francis Richer de La Flèche, CPA, vice-président, Planification financière et analyse, Relations avec les investisseurs, Bombardier

« Dans un contexte d'affaires en constante évolution, les dirigeants financiers doivent faire preuve de vision, d'audace et d'agilité. Les lauréats de cette année incarnent parfaitement cette capacité à naviguer dans la complexité et à créer de la valeur durable au sein de leur entreprise. », souligne Mathieu Hébert, CPA, vice-président, finances, Stella-Jones et président du comité organisateur.

Remise du Prix Hommage 2026

Le prestigieux Prix Hommage 2026 a été décerné à Geneviève Brouillette, FCPA, en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de son apport significatif à la profession.

Administratrice de sociétés, Geneviève Brouillette cumule plus de 35 ans d'expérience en finances et en gestion. Elle a notamment été cheffe de la direction financière du Groupe Aldo et a occupé des postes de direction au sein d'entreprises d'envergure, telles que Keurig Dr Pepper, St-Hubert et Kraft Foods. Fellow de l'Ordre des CPA du Québec (FCPA). Mme Brouillette siège sur plusieurs conseils d'administration, dont ceux d'Hydro-Québec, où elle préside le comité d'audit, ainsi que de Metro, où elle siège au comité d'audit.

Remerciements

La Section du Québec de FEI Canada remercie chaleureusement les membres du jury et du comité organisateur, ainsi que toutes les personnes ayant soumis leur candidature, pour leur engagement envers le concours.

La prochaine édition sera lancée à l'automne 2026, avec une période de mise en candidature prévue dès novembre.

La Section du Québec de FEI Canada tient également à souligner la contribution de ses précieux partenaires, qui rendent possible la tenue du concours et du gala : BFL CANADA, La Caisse, Groupe Mandrake, l'Ordre des CPA du Québec et PwC Canada, ainsi que son partenaire média exclusif, La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada), ou Dirigeant(e)s financier(ère)s internationaux du Canada (DFI Canada), est la principale association professionnelle intersectorielle pour les cadres en direction financière. Elle regroupe plus de 1 100 membres et 12 sections régionales à travers le pays.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation, ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2026 ou notre page LinkedIn.

SOURCE FEI Canada - Section du Québec

Renseignements : François De Broux, Directeur général, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196, [email protected]