La Section du Québec de FEI Canada annonce la composition de son conseil d'administration 2025-2026

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La Section du Québec de dirigeants financiers internationaux Canada (FEI Canada), association professionnelle intersectorielle regroupant des cadres exerçant des fonctions de direction financière, a dévoilé hier la composition de son conseil d'administration pour l'année 2025-2026.

Élus lors d'un scrutin électronique, les nouveaux administrateurs ont officiellement été présentés le 25 septembre, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui s'est déroulée dans le cadre du traditionnel Rendez-vous de la rentrée, à Pointe-à-Callière.

Sous la présidence de Dominic Grimard, CPA, associé et chef de la direction financière chez Power Sustainable, le conseil 2025-2026 rassemble des leaders chevronnés du secteur financier, unis par la volonté d'offrir à la communauté des membres une programmation riche axée sur le développement professionnel, le partage de pratiques exemplaires et le réseautage de haut niveau.

« Je suis fier de pouvoir compter sur un conseil d'administration paritaire d'une telle qualité. Ensemble, nous souhaitons continuer à élever la voix des dirigeants financiers du Québec et à offrir à nos membres des occasions de se développer et de rayonner », a déclaré Dominic Grimard.

Composition du conseil d'administration 2025-2026 de la Section du Québec de FEI Canada

Catherine Allard, CPA, administratrice de sociétés

Marie-Josée Amyot, CPA, ASC, vice-présidente Finances, Les Eaux Naya

Philippe Castaigne, MBA, CPA, vice-président, Finances et TI, Fondation de l'Hôpital Général de Montréal

Caroline Danis, CPA, cheffe de la direction financière, Groupe LOU-TEC

Bruno Des Rosiers, CPA, MBA, vice-président principal, Finances, Matrox

Anick Dubois, CPA, vice-présidente, Finances, Novacap

Carl Gauvreau, FCPA, MBA, chef de la direction financière, Croix Bleue Canassurance

Caroline Goulian, CPA, cheffe de la direction financière, Reitmans Canada

Dominic Grimard, CPA, associé et chef de la direction financière, Power Sustainable

Mathieu Hébert, CPA, vice-président Finances, Stella-Jones

Stéphanie Labelle, CPA, directrice principale - Transformation finance et systèmes, Intact Corporation financière

Martin Lebeau, CPA, MBA, investisseur et administrateur de sociétés

Véronik Ménard, directrice, Pratiques ESG, Direction générale Financement durable, Desjardins

Erik Schwanen, CPA, vice-président Finances, RONA

Des événements phares à venir

Agissant comme catalyseur pour renforcer le rôle de ses membres dans la communauté financière, la Section du Québec de FEI Canada se distingue par la richesse de ses activités de perfectionnement et de réseautage.

Parmi les rendez-vous incontournables :

Le Forum de la direction financière qui tiendra sa 20ᵉ édition le 19 novembre 2025 au Marché Bonsecours de Montréal.

qui tiendra sa 20ᵉ édition le au Marché de Montréal. Le prestigieux concours Les As de la finance qui met en lumière des figures d'exception de la communauté financière sera de retour le 6 mai 2026.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui représente les cadres exerçant des fonctions de direction financière. Comptant plus de 1 100 membres et 12 sections régionales, FEI Canada est le principal porte-parole de cette communauté au pays.

La Section du Québec regroupe plus de 200 membres issus de divers secteurs d'activité et représentant un nombre significatif d'entreprises parmi les plus influentes au Canada. Elle offre à ses membres du perfectionnement professionnel, du leadership éclairé, des occasions de réseautage et un accès privilégié à un réseau d'expertise.

