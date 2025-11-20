Concours Les As de la finance 2026 - La Section du Québec de FEI Canada lance la période de mise en candidature de sa 16e édition

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada est heureuse d'annoncer le lancement officiel de l'édition 2026 du concours Les As de la finance qui célèbre depuis 2011 l'excellence, l'engagement et le leadership des responsables de la direction financière au Québec. Les professionnelles et professionnels du milieu peuvent dès maintenant soumettre leur candidature.

« Les As de la finance illustrent chaque année la richesse du talent financier présent au Québec. C'est un privilège pour notre organisation de mettre en lumière des leaders dont la vision, la rigueur et l'engagement façonnent la performance et la résilience de nos entreprises. Reconnaître nos pairs, c'est aussi valoriser l'avenir de toute la profession », souligne Dominic Grimard, CPA, associé et chef de la direction financière, Power Sustainable, et président du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature jusqu'au 12 février 2026, à minuit.

Le dévoilement officiel des finalistes se fera le 1er avril 2026, tandis que les lauréat(e)s seront annoncé(e)s lors du gala le mercredi 6 mai 2026 dès 18 h, au Parquet, Édifice Jacques-Parizeau, à Montréal. Les détails du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec.

Les trois catégories du concours Les As de la finance sont les suivantes :

Responsable de la direction financière d'une grande entreprise - Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ ou plus de 1 000 employés. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. La personne candidate doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Relève en finance

La personne qui présente sa candidature doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures et ne doit pas être à la tête de la direction financière de son entreprise. Elle peut relever du bureau de la direction financière, c'est-à-dire trésorerie, contrôle corporatif, fiscalité, direction financière d'une division, etc.

Présidence d'honneur 2026

La Section du Québec de FEI Canada est honorée d'annoncer que l'édition 2026 du concours Les As de la finance sera présentée sous la présidence d'honneur de M. Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. À la tête de l'institution depuis 2021, M. Ferreira a gravi les échelons de l'organisation depuis son arrivée en 1998, notamment au sein des Marchés financiers, où il a occupé plusieurs fonctions stratégiques.

Très engagé dans la communauté, il siège aux conseils d'administration du Groupe CH et du Conseil canadien des affaires, en plus de soutenir activement plusieurs grandes campagnes philanthropiques, dont celles de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Y des Femmes de Montréal et de Centraide du Grand Montréal.

Prix Hommage 2026

Le Prix Hommage 2026 sera remis à Mme Geneviève Brouillette, administratrice de sociétés, en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle et de sa contribution significative au développement du milieu financier québécois.

Avec plus de 35 ans d'expérience en finances et en gestion, Mme Brouillette a occupé le poste de cheffe de la direction financière du Groupe Aldo, en plus d'avoir assumé des rôles stratégiques au sein d'entreprises d'envergure, telles que Keurig Dr Pepper, St-Hubert et Kraft Foods.

Le comité organisateur du Prix Hommage 2026

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada ainsi que par les membres du comité organisateur du concours :

Vincent Dunberry, CPA, CBV, directeur, Placements privés Québec, La Caisse

François De Broux, directeur général, FEI Canada, section du Québec

Maxime Lebeau, vice-président et chef pratique, Groupe Mandrake

Dany Lehoux, MBA, directrice générale, Ventes et relations clients, PwC

Frédérik Pelaez, B. ENG., MBA, CRM, FCIP, R.I.B. (ONT), vice-président exécutif de la région de l'Est et responsable de la pratique des services-conseil en risques, BFL CANADA

Julie Péloquin, CPA, vice-présidente, Rayonnement de la profession, Ordre des CPA du Québec

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possibles la tenue du concours Les As de la finance et le gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL CANADA, La Caisse, Mandrake Vézina Lebeau, l'Ordre des CPA du Québec, PwC Canada et La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est la principale porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Québec | FEI Canada ou suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE FEI Canada - Section du Québec

Renseignements : François De Broux, Directeur général, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196, [email protected]