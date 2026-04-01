Dévoilement des finalistes de 2026 | Concours Les As de la finance

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - FEI Canada, Section Québec, qui regroupe des cadres supérieurs exerçant des fonctions de direction financière, est fière d'annoncer les finalistes des trois catégories de son concours annuel Les As de la finance.

Sélectionnés par un jury indépendant, les finalistes et les lauréat(e)s seront honoré(e)s lors du gala qui se tiendra le 6 mai prochain à Montréal.

« Chaque année, le concours Les As de la finance met en lumière des dirigeants qui redéfinissent le rôle de la fonction finance. Par leurs décisions, leur vision et leur capacité à naviguer dans un environnement complexe, ils contribuent directement à la création de valeur et à la transformation de leurs organisations. », remarque Mathieu Hébert, CPA, vice-président, Finances, Stella-Jones et président du comité organisateur.

« Aujourd'hui, les leaders financiers ne sont plus seulement les gardiens de la performance : ils sont devenus des partenaires stratégiques au cœur des grandes décisions d'affaires. Les finalistes de cette édition illustrent parfaitement cette évolution de la profession. »

Les finalistes 2026 sont :

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une grande entreprise »

Chantal Bourgeois, CPA, Vice-présidente, finances, Groupe Robert

Pascal Rioux, CPA, CIRP, Chef de la direction financière, Germain Hotels

Jean Trudel, MBA, Chef de la direction financière, Innergex énergie renouvelable

Catégorie « Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise »

Anouk Laforest, CPA, M. Sc., Cheffe de la direction financière, Optima Aero

Martin Lussier, CPA, Vice-président exécutif, Tremcar

Bianka Monette, CPA, Cheffe de la direction financière, Moment Factory

Catégorie « Relève en finance »

Stéphanie Clément, CPA auditrice, Contrôleure corporative globale, Hopper

Sophie Gauthier, CPA, Vice-présidente, comptabilité de fonds, Axium Infrastructure

Francis Richer de La Flèche, CPA, Vice-président, Planification financière et analyse, Relations avec les investisseurs, Bombardier

Une célébration du leadership et de l'excellence

La Section du Québec de FEI Canada est heureuse de tenir son gala ce printemps sous la présidence d'honneur de Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale depuis novembre 2021. M. Ferreira siège également aux conseils d'administration du Groupe CH et du Conseil canadien des affaires. Très engagé dans la communauté, il soutient activement plusieurs causes et initiatives philanthropiques. Il a notamment coprésidé les campagnes de financement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Y des femmes de Montréal et de Centraide du Grand Montréal. Il agit également à titre de coprésident de la campagne Voir Grand de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Remise du Prix Hommage 2026

Cette année, le Prix Hommage est décerné à Geneviève Brouillette, FCPA. Administratrice de sociétés, Mme Brouillette cumule plus de 35 ans d'expérience en finances et en gestion. Elle a notamment été cheffe de la direction financière du Groupe Aldo et a occupé des postes de direction au sein d'entreprises d'envergure, dont Keurig Dr Pepper, St‑Hubert et Kraft Foods. Son expertise couvre notamment la planification stratégique, l'optimisation du capital, les redressements financiers ainsi que les fusions et acquisitions.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada, aussi appelée Dirigeants financiers internationaux du Canada, est une association professionnelle intersectorielle et le principal porte-parole des cadres exerçant des fonctions de direction financière au pays. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales à travers le Canada.

La Section du Québec regroupe plus de 200 membres issus de diverses industries et disciplines, représentant plusieurs des entreprises canadiennes les plus influentes.

FEI Canada, section du Québec tient à remercier ses généreux commanditaires qui rendent possible la tenue du concours Les As de la finance et du gala de dévoilement des lauréat(e)s : BFL Canada, La Caisse, Groupe Mandrake, l'Ordre des CPA du Québec, PwC Canada, ainsi que notre partenaire média exclusif La Presse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2026 ou LinkedIn.

SOURCE FEI Canada - Section du Québec

Renseignements : François De Broux, Directeur général, FEI Canada, Section du Québec, [email protected]