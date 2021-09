Les juges invités et la bande-annonce officielle sont dévoilés pour la saison 2 de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE

Attendue depuis longtemps, la bande-annonce officielle de la saison 2 a aussi été dévoilée aujourd'hui, offrant aux abonnés un premier coup d'œil excitant sur cette nouvelle saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, incluant la passerelle et la Werk Room, en plus d'un aperçu des défis, de l'art, des apparitions surprises et des rebondissements auxquels on pourra s'attendre durant la saison 2, qui débute le jeudi 14 octobre à 21 h, disponible seulement sur Crave.