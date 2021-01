Les Journées de la persévérance scolaire offrent aux jeunes du Québec un moment en compagnie de Laurent Duvernay-Tardif

Plus de 10 000 classes sont invitées à cet évènement virtuel unique pour parler de persévérance scolaire.

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les Journées de la persévérance scolaire, qui auront lieu cette année du 15 au 19 février, ont le plaisir d'offrir un moment avec Laurent Duvernay-Tardif aux élèves du troisième cycle du primaire et du secondaire du Québec lors d'un évènement virtuel le mercredi 17 février 2021 à 13 h. Plus de 35 000 élèves issus de plus de 10 000 classes différentes sont invités à ce rassemblement exceptionnel. Lors de l'évènement, certains élèves pourront même poser leurs questions à Laurent, porte-parole des JPS pour une troisième année consécutive. Des invités-surprises se joindront aussi à la fête pour offrir un moment unique d'inspiration et d'encouragement.

« Le bien-être des jeunes m'importe beaucoup, c'est pourquoi je suis porte-parole des Journées de la persévérance scolaire depuis maintenant trois ans », indique Laurent. « En cette année difficile, où les jeunes ont perdu beaucoup de repères, je suis heureux de leur offrir une occasion de se rassembler. Je veux leur montrer que nous sommes avec eux et que tous ensemble, nous allons réussir à traverser cette période difficile! J'ai bien hâte de recevoir leurs questions et de prendre le temps d'y répondre avec mes invités! » s'exclame-t-il.

Une dizaine de questions seront répondues par Laurent lors du rassemblement qui sera entièrement virtuel et rendu accessible via une plateforme web. Les enseignants sont invités à soumettre une question composée avec les élèves de leur classe en remplissant un formulaire disponible sur le site web des JPS. Celles dont la question aura été retenue identifieront un jeune qui pourra la poser en direct à Laurent, lors de l'évènement.

Une campagne sous le thème d'Un moment. Pour eux.

La campagne de cette année invite les gens à prendre un moment pour souligner et reconnaître la résilience, la diversité des sources de motivation, la capacité d'adaptation et tous les efforts que les jeunes ont faits et continuent de faire durant cette année scolaire bien particulière.

« C'est une période particulière pour tous les jeunes du Québec. Avec tous les changements qu'ils ont subis depuis mars dernier, leur niveau de motivation est très préoccupant, notamment chez les élèves et étudiants plus âgés », mentionne Audrey McKinnon, directrice de campagne des Journées de la persévérance scolaire. « Cette année, nous désirons profiter des JPS pour prendre un moment collectif et individuel pour s'intéresser à leur parcours, les encourager et les rassurer de notre soutien. Partageons-leur notre fierté et rappelons-leur qu'ils ont toutes les raisons du monde d'être fiers d'eux. Notre objectif est de leur insuffler une dose de motivation qui les mènera jusqu'à la fin de l'année scolaire et l'évènement avec Laurent, moment-phare de la campagne, nous aidera certainement à y parvenir! » indique-t-elle.

« Cette année a été éprouvante à bien des égards pour tous, incluant nos jeunes », mentionne Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. « Cette année, plus que jamais, les Journées de la persévérance scolaire sont une occasion importante de prendre un temps d'arrêt, tous ensemble, afin d'exprimer aux jeunes toute notre fierté et les encourager à continuer leurs efforts et à ne pas lâcher. À vous, élèves du Québec, j'aimerais donc vous dire à quel point je suis fier de vous, de votre détermination et de votre grande capacité d'adaptation en cette année particulière. Tout le Québec est derrière vous - on continue! » conclut-il.

À propos des Journées de la persévérance scolaire

Pour une 3e année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif est le porte-parole des JPS. Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février et portées par les Instances régionales de concertation (IRC), ces journées sont l'occasion de tous nous rappeler que parfois un simple geste d'encouragement à persévérer peut avoir un impact positif très important. Elles visent également à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux qu'ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes. Tous les détails se trouvent sur le site Internet : https://www.journeesperseverancescolaire.com/porte-parole

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

SOURCE Journées de la persévérance scolaire (JPS)

Renseignements: Mylène Demers, CASACOM, 514-261-5840, [email protected]

Liens connexes

https://reussiteeducative.quebec/