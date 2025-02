Les Journées de la persévérance scolaire : « La persévérance fait toute la différence » - Soutenir les efforts pour atteindre la réussite éducative!

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le coup d'envoi est lancé pour les Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se tiendront du 10 au 14 février 2025. Fondé par le Réseau réussite Montréal, ce mouvement national vise à valoriser tous les efforts qui mènent à la réussite et au plein développement du potentiel des jeunes.

« Il est essentiel de reconnaître et de valoriser chaque effort déployé par les élèves, et ce, tout au long de leur cheminement scolaire. Un simple geste d'encouragement peut faire toute la différence dans leur parcours. Chaque pas franchi représente un avancement vers la réussite éducative! » a souligné monsieur Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ).

Les Journées de la persévérance scolaire s'adressent autant aux jeunes qu'à leur entourage. Par leur soutien et leurs encouragements, les proches jouent un rôle clé dans la détermination et l'épanouissement des jeunes. Ensemble, nous pouvons faciliter leur parcours scolaire. Pour amorcer la réflexion et encourager les discussions sur la persévérance, nous vous invitons à découvrir le site des JPS qui propose des activités et des webinaires : https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr.

