Les journées de la persévérance scolaire 2024 - L'Arrondissement de Montréal-Nord intensifie son engagement pour la persévérance scolaire

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Alors que la semaine de la persévérance scolaire approche à grands pas (12 au 16 février 2024), l'Arrondissement de Montréal-Nord réaffirme son dévouement envers la réussite éducative des jeunes en mettant en lumière ses actions spécifiques visant à soutenir la persévérance scolaire. En 2023, l'Arrondissement a octroyé des subventions à plusieurs organismes dont la mission est directement liée à la persévérance scolaire.

Parmi ces initiatives, nous retrouvons :

Coup de pouce jeunesse, Pairs Aidants : Ce programme vise le développement des compétences et des habiletés des jeunes des écoles secondaires. En favorisant l'engagement bénévole des adolescents, le projet cherche à renforcer l'estime de soi et à briser les barrières des préjugés entre les différents groupes sociaux d'adolescents, contribuant ainsi au développement de jeunes citoyens responsables.

Un itinéraire pour tous, Mentorat pour la réussite scolaire : Cette initiative a pour objectif de faciliter la persévérance et la réussite scolaire des jeunes du Nord-Est de Montréal-Nord en mettant en place un système de soutien aux études complet. Ce système comprend un lieu adéquat, de l'entraide, des outils, des ateliers motivants et des interventions ciblées pour soutenir les étudiants dans leur parcours scolaire.

Institut pacifique, Activités éducatives 5 à 12 ans : Axé sur le développement des compétences et des habiletés des enfants de 5 à 12 ans, cet institut vise à réduire les facteurs de risque et renforcer les facteurs de protection autour des jeunes, créant ainsi un environnement propice à leur épanouissement académique et personnel.

YMCA, alternative suspension : Le programme YMCA Alternative Suspension, déjà implanté depuis 10 ans à Montréal-Nord, offre un soutien crucial aux élèves en période de crise. En fournissant des outils pour transformer cette expérience en une opportunité de croissance, le programme vise à transformer le temps passé à l'écart de l'école en succès global pour l'élève, l'école et la communauté.

Ces initiatives démontrent l'engagement continu de l'Arrondissement de Montréal-Nord envers la réussite éducative de sa jeunesse. En cette semaine de la persévérance scolaire, nous encourageons tous les acteurs de la communauté à se mobiliser pour soutenir nos jeunes dans leur parcours académique.

Citation :

« En tant que mairesse et mère, je suis consciente des défis rencontrés par nos jeunes, nos enseignants et nos familles au cours des dernières années. En soutenant activement la persévérance scolaire, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons façonner des projets inspirants et des initiatives qui stimulent leur motivation et favorisent leur succès scolaire, offrant ainsi un avenir prometteur à notre jeunesse.» a mentionné Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

À partir du 12 février, l'Arrondissement met en lumière l'importance capitale de la réussite scolaire en hissant le drapeau symbolisant la persévérance scolaire devant l'hôtel de ville, marquant ainsi son engagement envers le soutien et la valorisation de l'éducation.

