Les journées de la persévérance scolaire 2023 - L'Arrondissement de Montréal-Nord célèbre les Journées de la persévérance scolaire

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Montréal-Nord poursuit son engagement envers les jeunes notamment en contribuant, sous le leadership de Réseau Réussite Montréal, aux trois démarches en cours du mouvement Adopter une école, qui vise à déployer des initiatives pédagogiques novatrices destinées aux élèves des écoles primaires et secondaires. Pour ce faire, deux adoptants (une entreprise ou une institution publique et une institution d'enseignement supérieur) s'engagent à long terme en y contribuant selon leur expertise, leurs ressources matérielles ou budgétaires. Cette bonne nouvelle arrive à temps pour célébrer les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 13 au 17 février sous le thème L'importance de l'entourage - Nos gestes, un + pour leur réussite.

« Ces dernières années ont été contraignantes pour nos jeunes, nos enseignants, le personnel aidant et bien sûr les parents. C'est important pour nous de soutenir et souligner les journées de la persévérance scolaire pour qu'ils puissent développer des projets encourageants. Maintenant, plus que jamais, les élèves ont besoin de projets excitants pour les motiver. C'est pourquoi nous souhaitons poursuivre notre engagement en appuyant la mise en place d'initiatives et en participant à la conception de projets inspirants et aider les jeunes dans leur parcours scolaire.», a mentionné Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

L'Arrondissement accorde une grande importance à la persévérance scolaire et contribue de façon concertée avec l'ensemble des partenaires gouvernementaux, institutionnels, communautaires et privés, agissant auprès de la jeunesse, dans la réalisation d'un ambitieux plan d'action collectif sur 10 ans, Priorité Jeunesse, dont les objectifs sont les suivants:

Réduire les disparités entre les jeunes de Montréal-Nord et ceux de Montréal;

Accompagner les jeunes dans leur passage de l'enfance à l'âge adulte et les soutenir dans leur parcours vers l'autonomie personnelle, sociale, citoyenne et économique;

Offrir aux jeunes des milieux de vie et des environnements stimulants, sains, pacifiques, sécuritaires et ouverts;

Favoriser des approches d'inclusion et d'intégration socio-économique de tous les jeunes, notamment ceux issus des groupes ethnoculturels et des minorités visibles;

Aider et soutenir les jeunes dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leurs projets de vie.

Dès le 13 février, l'Arrondissement de Montréal-Nord souligne la grande importance de la réussite scolaire et célèbre cette valeur en élevant le drapeau symbolisant la persévérance scolaire devant la mairie.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

