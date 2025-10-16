Les journées de la littératie financière : un rendez-vous pour s'intéresser à ses finances

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Alors que novembre marque le Mois de la littératie financière, l'Autorité des marchés financiers (AMF), de concert avec ses partenaires de la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF), invite le public à s'intéresser à la gestion de ses finances grâce à une programmation d'activités variées.

Les journées de la littératie financière

Chaque mercredi du mois, en lien avec les journées de la littératie financière, des webinaires axés sur différents moments de vie seront proposés (premier emploi, premier enfant, premier appartement et retraite). De plus, des partenaires organiseront une vingtaine d'activités tout au long du mois. L'ensemble de la programmation est disponible sur le site Web de l'AMF.

« L'éducation financière est importante pour tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur situation », rappelle Eric Girard, ministre des Finances du Québec. « Avec des projets rassembleurs comme ces journées de la littératie financière articulées autour de grands moments de vie, nous outillons les Québécois afin de renforcer leur compréhension et leur autonomie dans la gestion de leurs finances personnelles », ajoute-t-il.

« Pour aider les Québécois à rehausser leur niveau de littératie financière, il est primordial de mener des efforts soutenus et de développer des partenariats dans l'objectif d'avoir un impact qui s'inscrit dans le temps. Nous travaillons avec nos partenaires à ce que les Québécois puissent acquérir les bons réflexes afin de faire des choix éclairés », explique Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'AMF.

Finalement, l'AMF se joint à l'Association des bibliothèques publiques du Québec, qui invitera ses membres à mettre de l'avant une sélection de livres et de ressources portant sur les finances personnelles tout au long du mois de novembre.

À propos de la Stratégie québécoise en éducation financière

La Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF) est un vaste chantier collaboratif destiné à l'amélioration de la littératie financière des Québécois. Pour la troisième édition de cette initiative, cinq partenaires gouvernementaux ont travaillé de concert afin d'accroître la portée des actions qui seront prises :

Autorité des marchés financiers;

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;

Office de la protection du consommateur;

Retraite Québec;

Revenu Québec.

Le plan d'action repose sur un engagement collectif et complémentaire d'organisations québécoises qui visent à favoriser l'acquisition de connaissances et de compétences financières par les Québécois, à chaque étape importante de la vie.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

