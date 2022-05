Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique fourniront 31 millions de dollars pour soutenir les Jeux de 2025

VANCOUVER, BC, le 24 mai 2022 /CNW/ - Le mois dernier, le prince Harry, duc de Sussex, a annoncé que le Canada serait le pays hôte des tout premiers Jeux Invictus hybrides d'hiver. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique s'engagent chacun à verser 15 millions de dollars pour soutenir les Jeux Invictus Vancouver-Whistler 2025. Un montant supplémentaire d'un million de dollars sera fourni au programme Sans limites pour soutenir la participation des vétérans canadiens aux Jeux par le gouvernement du Canada.

Grâce à la candidature retenue de la fondation La Patrie gravée sur le cœur, le Canada accueillera plus de 500 concurrents de 20 pays pour participer aux Jeux les plus innovants et accessibles à ce jour. Pour la première fois, les Jeux Invictus comprendront des sports d'hiver adaptés comme le ski alpin, le ski nordique, le skeleton et le curling.

Dans un esprit de vérité et de réconciliation, les Jeux Invictus Vancouver-Whistler 2025 s'engagent à respecter les protocoles territoriaux et à collaborer avec les communautés autochtones locales dans la planification, l'exécution et la participation aux Jeux.

Les Jeux Invictus sont un puissant rappel du courage et de la persévérance extraordinaires de tous ceux qui ont été blessés ou sont tombés malades pendant leur service militaire.

On se donne rendez-vous en 2025!

« Je suis ravi que le Canada accueille les Jeux Invictus de 2025. L'investissement d'aujourd'hui nous aidera à accueillir des concurrents du monde entier dans la belle Colombie-Britannique pour mettre en valeur leur athlétisme, leur dynamisme et leur esprit de compétition. Les Canadiens ont hâte de vous accueillir à nouveau. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous sommes fiers d'accueillir les Jeux Invictus 2025 en Colombie-Britannique. Aux côtés des nations hôtes locales, nous avons hâte d'accueillir les athlètes à Vancouver et à Whistler pour les Jeux Invictus les plus accessibles, innovants et inclusifs à ce jour. »

John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Le Canada a une culture ancrée dans les sports d'hiver, dont beaucoup ont d'abord été pratiqués par les peuples autochtones du Canada. Nous sommes impatients d'accueillir le monde aux premiers Jeux hybrides d'hiver en 2025. L'inclusion des sports d'hiver dans les Jeux offrira de nouvelles possibilités aux courageux militaires qui méritent si amplement toutes les chances de compétitionner. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes honorés d'accueillir les Jeux Invictus et de célébrer les héros méconnus qui ont servi et continuent de servir leur pays avec courage et bravoure aux quatre coins du monde. Je crois sincèrement que le sport joue un rôle de grand égalisateur dans nos communautés. Je crois aussi que le sport a le pouvoir de guérir et de rassembler les gens. En travaillant avec tous les ordres de gouvernement et les quatre Premières Nations hôtes locales Squamish, Lil'wat, Musqueam et Tsleil-Waututh, nous soutenons et faisons progresser nos engagements communs en matière d'accessibilité, d'inclusion, de tourisme et de réconciliation. J'ai très hâte d'accueillir tous ces athlètes exceptionnels dans notre belle province et d'encourager notre délégation canadienne. »

L'honorable Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique

« Ensemble, nos nations sont fières de fournir la scène à ces guerriers invaincus pour inspirer le monde… »

Chief Sparrow, Respected Leader Khelsilem, Chief Thomas, Gélpcal Chief Joseph, Skalulmecw Chief Nelson - x ʷ məθ kʷə y əm (Musqueam), Sḵwxw ú7mesh (Squamish), S ə l ílw ətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), L íl wat ̓ Nation (Lílwat Nation).

« Ce financement important pour les Jeux Invictus 2025, à la fois du gouvernement du Canada et de la province de la Colombie-Britannique, montre l'engagement d'honorer, de soutenir et de célébrer non seulement la communauté militaire du Canada, mais aussi les communautés du monde entier. La Patrie gravée sur le cœur est fière d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'obtention des Jeux Invictus de 2025 à Vancouver-Whistler. Nous sommes résolus à continuer à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour nous assurer que ces Jeux soutiennent le rétablissement de tous les concurrents et de leur famille, et laissent un solide héritage de sport adapté toute l'année. »

Nick Booth, chef de la direction, Fondation La Patrie gravée sur le cœur

« Les Jeux Invictus 2025 fourniront une plateforme pour démontrer une fois de plus comment la persévérance, la détermination et l'unité peuvent inspirer, responsabiliser et permettre le rétablissement et le bien-être. C'est également l'occasion de réaffirmer aux militaires malades et blessés des Forces armées canadiennes, aux vétérans et aux communautés militaires du monde entier qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils n'ont pas à se rétablir seuls. Le financement de Sans limites mettra davantage l'accent sur cette inspiration et permettra au programme d'atteindre un public plus large, garantissant que les possibilités nationales locales et pour tous les vétérans restent disponibles d'un océan à l'autre. »

Jay Feyko, gestionnaire national, Sans limites

« Les Jeux Invictus sont une merveilleuse occasion de rendre hommage aux vétérans du monde entier et un puissant rappel des sacrifices et de la bravoure sans précédent du personnel militaire, y compris celui de nos Forces armées canadiennes. Je suis fière qu'en partenariat avec la Colombie-Britannique, nous nous engagions à fournir 30 millions de dollars pour soutenir les Jeux. J'ai hâte d'accueillir les athlètes, les entraîneurs, les familles et les visiteurs dans notre pays et de leur montrer le meilleur du Canada.

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Les Canadiens peuvent tous être fiers que notre pays fasse partie du mouvement Invictus. Les Jeux Invictus ont permis au monde entier de voir le courage et la détermination de nos vétérans et membres des Forces armées. Ils nous rappellent à tous que nos blessures et nos handicaps ne nous définissent pas. En tant que paralympienne, épouse d'un vétéran et mère d'un officier en service, je sais la différence que cet investissement fera dans la vie de tant de Canadiens et de familles. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Je suis impatiente de voir Équipe Canada laisser sa marque devant un public enthousiaste à domicile à Vancouver et à Whistler. Les Jeux Invictus incarnent la diversité, l'inclusion, la résilience et la fierté. Accueillir les Jeux en sol canadien aura une incidence positive et durable sur les communautés hôtes, les participants et notre réputation en tant que nation sportive de premier plan. »

L'honorable Pascale Saint-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Bien que Vancouver et Whistler soient mondialement connues, l'industrie du tourisme est maintenant plus compétitive que jamais, avec des centaines de destinations dans le monde qui se disputent les mêmes visiteurs. La visibilité supplémentaire que Vancouver, Whistler et toute la Colombie-Britannique recevront en tant que destination hôte des Jeux Invictus de 2025 pourrait être mise à profit pour donner un avantage concurrentiel important, entraînant une croissance plus forte du nombre de visiteurs, une industrie du tourisme plus saine et retombées économiques dans toute la province avant et après les Jeux. Alors que l'industrie entame sa reprise et que Destination BC continue de soutenir le développement et l'amélioration des possibilités de tourisme accessible dans toute la province, nous sommes impatients d'accueillir les athlètes et les visiteurs pour qu'ils fassent eux-mêmes l'expérience de notre province aux Jeux Invictus Vancouver-Whistler 2025. »

Richard Porges, président et chef de la direction, Destination BC

Les Jeux Invictus mettent à profit le pouvoir du sport pour inspirer le rétablissement, soutenir la réadaptation et générer une compréhension et un respect plus larges pour les militaires et les vétérans blessés et malades.





Les Jeux Invictus de Vancouver - Whistler 2025 seront les premiers à intégrer les sports d'hiver adaptés, en plus des sports de base des Jeux Invictus qui sont l'aviron en salle, le volleyball assis, la natation, le rugby en fauteuil roulant et le basketball en fauteuil roulant.





