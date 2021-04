Diffusé conjointement par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le Conseil des Jeux du Canada

ST. JOHN'S, NL, le 22 avril 2021 /CNW/ - La ville de St. John's a officiellement été sélectionnée pour la tenue des Jeux d'été du Canada 2025, le plus grand événement multisports au pays, qui réunit des milliers d'athlètes amateurs avec et sans handicap.

L'annonce a été faite aujourd'hui au Newfoundland and Labrador Sports Centre, avec la participation du Conseil des Jeux du Canada (CJC) par téléconférence. Il s'agira des troisièmes jeux tenus à Terre-Neuve-et-Labrador, après les Jeux d'hiver de 1999 à Corner Brook et les Jeux d'été de 1977 à St. John's.

Montée par des acteurs locaux passionnés, cette candidature visionnaire au leadership manifeste jettera des bases solides pour les Jeux et aura un impact positif de longue durée sur la région de St. John's et sur l'ensemble de la province.

Les Jeux du Canada contribuent de plusieurs façons à la prospérité à long terme des communautés hôtes :

Ils génèrent des retombées économiques majeures pour la communauté et la province hôtes, de l'ordre de 77 à 110 M$ pour les deux dernières éditions des Jeux (estimé basé sur l'analyse d'impact économique de Tourisme sportif Canada ).

). Ils attirent d'importants investissements des gouvernements fédéral et provincial et des dons du secteur privé.

Ils laissent de nouvelles installations sportives et communautaires qui contribueront à l'essor du sport, à la santé et au mieux-être.

Ils génèrent une couverture médiatique locale, régionale et nationale venant appuyer les stratégies touristiques à long terme.

Ils créent un nouveau bassin de bénévoles formés pour les événements de grande envergure.

Ils procurent de la fierté et d'autres retombées durables.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, la Ville de St. John's et le CJC ont témoigné de leur enthousiasme pour tout ce que cet événement apportera à la région et à la province.

« Je suis ravi que les Jeux du Canada reviennent à Terre-Neuve-et-Labrador pour une troisième fois. Beaucoup de belles choses en perspective pour 2025! Je remercie tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour rendre ça possible. C'est merveilleux pour notre capitale et pour Terre-Neuve-et-Labrador. J'ai hâte de montrer notre belle province au reste du Canada. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le conseil municipal de St. John's est incroyablement fier d'organiser les Jeux d'été du Canada 2025. Nous avons déjà accueilli avec succès les Jeux de 1977, ce qui témoigne du dévouement, de la fierté civique et de la solidarité de nos résidents et bénévoles. Grâce à cet événement, des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, d'officiels, d'invités et de spectateurs de partout au pays pourront profiter de la culture et de l'hospitalité sans pareilles de notre ville. Je tiens à remercier les coprésidents Kim Keating et Karl Smith ainsi que tous les membres du comité de candidature pour l'immense travail qu'ils ont accompli avec passion. Grâce à eux, St. John's pourra profiter de nouvelles infrastructures et de retombées économiques avant, pendant et après les Jeux. »

Danny Breen, maire de St. John's

« C'est merveilleux de voir les Jeux revenir à St. John's en 2025. C'est un été magique rempli de compétition, d'esprit de communauté et de fierté canadienne qui s'annonce! Ces Jeux laisseront non seulement un héritage durable en termes de développement sportif et d'infrastructures, ils seront aussi l'occasion de montrer les merveilles et la culture de Terre-Neuve-et-Labrador au reste du Canada, et notamment à nos athlètes d'élite et leaders de demain. »

Lynn Blouin, présidente du comité d'évaluation des candidatures des Jeux du Canada de 2025

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesse ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités hôtes.

Nous aimerions reconnaître que le territoire sur lequel nous nous trouvons est le territoire traditionnel des Algonquins Anishinabeg. Par sa présence, la nation algonquine façonne ce territoire depuis des temps immémoriaux.

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Meghan McCabe, Bureau du premier ministre, 709 729-3960, [email protected] ; Relations avec les médias - Ville de St. John's, Kelly Maguire, Ville de St. John's, [email protected], 709 576-8491 ; Relations avec les médias, Erin Mathany, vice-présidente, marketing, communications et partenariats, [email protected], 416 209-2142

Liens connexes

http://www.canadagames.ca/