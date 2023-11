Malgré l'augmentation des coûts et l'imprévisibilité de l'économie, le sondage financier annuel de Mydoh révèle que la majorité des adolescents de la génération Z estiment bien comprendre leurs finances et prévoient investir dans leur avenir

TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Compte tenu du contexte économique difficile, les parents canadiens peuvent à juste titre s'inquiéter de l'avenir financier de leurs enfants. C'est pourquoi l'équipe de Mydoh, application de gestion financière pour enfants et adolescents propulsée par RBC, a voulu savoir ce que les adolescents de la génération Z - âgés de 13 à 17 ans - pensaient de l'argent. Elle a confié le mandat à la firme Léger.

Mydoh, une application de gestion financière pour enfants et adolescents propulsée par RBC, sonde les adolescents sur leur avenir financier. (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

D'abord, huit adolescents canadiens sur dix disent bien connaître leurs finances. La majorité des adolescents (86 %) sont également réticents à s'endetter pour se payer des choses, et 64 % épargnent déjà pour leur avenir.

« Les adolescents ont vu les effets de la hausse du coût du logement, des taux d'intérêt et de l'inflation sur leurs parents et les décisions quotidiennes qu'ils doivent prendre pour s'y adapter, dit Angelique de Montbrun, cheffe de l'exploitation, Mydoh, et mère de deux adolescents. Étant donné le poids économique grandissant de la génération Z, il est encourageant de constater que les membres de cette génération prennent tôt leur avenir financier en main. »

Les adolescents de la génération Z partagent les mêmes préoccupations financières que les générations précédentes, notamment leur capacité d'acheter une maison (79 %) et de faire des achats importants comme une voiture ou un mariage (69 %). Plus de la moitié des jeunes Canadiens (56 %) sont également préoccupés par la nécessité d'atteindre leurs objectifs financiers avant un certain âge.

Le rapport suggère qu'il existe encore des lacunes financières pour les Noirs, les Autochtones ou les personnes de couleur, jeunes ou de sexe féminin. Les jeunes de couleur se sentent moins confiants dans leur compréhension de l'argent que les hommes blancs (76 % contre 83 %). Les résultats montrent également que les adolescents de sexe masculin sont deux fois moins préoccupés par l'écart salarial entre les hommes et les femmes que les adolescentes (30 % contre 58 %).

Sur une note positive, la génération Z est désireuse d'apprendre à bien gérer son argent. Quatre-vingt-dix pour cent des adolescents disent s'informer de manière proactive sur la gestion financière, et la plupart d'entre eux (84 %) sont prêts à discuter d'argent avec des amis ou des membres de leur famille.

« L'argent peut sembler un sujet tabou pour certains Canadiens, mais cette génération veut tirer des leçons de l'expérience de ses parents et prendre en charge son avenir financier, ajoute Mme de Montbrun. Les enfants sont à l'écoute de leurs parents et prêts à apprendre. Mydoh veut rendre ces conversations importantes sur l'argent encore plus faciles. »

Découvertes importantes

80 % des adolescents canadiens estiment avoir de bonnes notions financières

86 % estiment qu'il est important d'éviter de s'endetter

64 % épargnent déjà pour leur avenir

63 % prévoient d'investir

85 % sont prêts à discuter d'argent avec des amis ou des membres de leur famille pour tirer profit de leur expérience

75 % disent que la conciliation travail-vie personnelle sera un facteur plus important que leur rémunération

69 % pensent qu'un boulot d'appoint peut offrir une sécurité financière en période d'incertitude

51 % recherchent activement des occasions de transformer leur passe-temps en boulot d'appoint

63 % utilisent la technologie et les applications pour gérer leur argent

Dépenser et épargner, plus intelligemment

Même si la génération Z grandit dans un monde où les produits deviennent viraux sur TikTok, ils sont des consommateurs étonnamment avisés. Près de la moitié d'entre eux (48 %) affirment être moins disposés à acheter des produits en fonction de recommandations des médias sociaux, et huit sur dix ont du mal à croire aux produits ou aux services qui semblent trop beaux pour être vrais. Cette génération se dit prudente dans ses dépenses (76 %) et aime respecter un budget (71 %).

Plus de la moitié (55 %) des membres de la génération Z ont dit avoir déjà fixé des objectifs financiers pour leur avenir. Les adolescents plus âgés, de 16 à 17 ans, sont même davantage enclins à épargner pour des choses comme l'université, une voiture ou un voyage (72 %). Un adolescent sur quatre utilise déjà une application de gestion financière comme Mydoh pour améliorer ses finances.

« La génération Z pense déjà à se constituer un patrimoine et investit à un âge plus jeune que les générations précédentes, explique Mme de Montbrun. Les jeunes investisseurs réfutent également la croyance selon laquelle ils sont accros aux investissements volatils, tels que les jetons non fongibles (JNF). Ils sont par ailleurs favorables à l'épargne-retraite. »

Les trois principales formes d'investissement pour les adolescents sont le CELI (39 %), le REER (31 %) et l'immobilier (29 %). Seuls 10 % des adolescents prévoient d'investir dans les cryptomonnaies ou les JNF.

Ambitions pour l'avenir

En ce qui concerne leur carrière, trois quarts des adolescents estiment qu'ils ont besoin d'une expérience professionnelle ou d'un stage avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires ou universitaires. La grande majorité des jeunes Canadiens disent considérer leur emploi comme un moyen de parvenir à leurs fins. Au contraire, la génération Z accorde plus d'importance à un emploi qui correspond à ses valeurs (85 %), qui est correctement rémunéré (84 %) et qui offre une certaine flexibilité quant au lieu de travail (72 %). Huit adolescents sur dix affirment également qu'ils accorderont la priorité à leur santé mentale lorsqu'ils choisiront leur carrière.

« La réussite professionnelle est aussi importante pour les adolescents que pour les générations précédentes ; cependant, la génération Z semble s'opposer à la "culture de l'agitation" et donner la priorité à la conciliation travail-vie personnelle, explique Mme de Montbrun. Si la moitié des adolescents sondés affirment qu'il est important de gagner beaucoup d'argent, il est clair que l'ascension sociale ne se fera pas au détriment de leur bien-être. »

Conversations sur l'argent

Les résultats du sondage Mydoh montrent que les adolescents se tournent plus volontiers vers leurs parents et d'autres membres de la famille pour obtenir des conseils financiers (61 %), suivis par les enseignants et le personnel de soutien (35 %) et les amis (29 %). Quarante pour cent déclarent également avoir appris des choses sur l'argent sur au moins une plateforme de médias sociaux - YouTube étant la plus populaire (27 %), suivie de TikTok (18 %).

« Il n'est pas surprenant que les adolescents se tournent vers les plateformes de médias sociaux pour se familiariser avec l'argent, estime Mme de Montbrun. Bien qu'il puisse s'agir d'une bonne ressource, il est encourageant de voir que les adolescents se tournent vers la famille et l'école pour en savoir plus sur les finances. »

Avec Mydoh, il est facile d'aider les enfants et les adolescents à développer de saines habitudes financières. Ils peuvent apprendre à gagner, à épargner et à économiser grâce à l'appli et à la carte à puce prépayée Mydoh, sous supervision parentale. Depuis 2021, Mydoh a aidé plus de 140 000 Canadiens à acquérir des connaissances financières.

Découvrez comment Mydoh aide la prochaine génération de Canadiens à bien gérer son argent sur mydoh.ca.

À propos du sondage et de la méthodologie

Mydoh a demandé à la firme Léger de mener un sondage en ligne auprès de 1 010 jeunes Canadiens de 13 à 17 ans dans toutes les provinces. Le sondage a été réalisé entre le 18 septembre et le 2 octobre 2023, par l'intermédiaire de la plateforme en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas-ci). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de 1 010 répondants aurait une marge d'erreur de ± 3,1 %, soit 19 fois sur 20.

À propos de Mydoh

Depuis 2021, Mydoh, propulsé par RBC, aide les parents à inculquer de saines habitudes financières aux enfants. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Les enfants et les adolescents gagnent leur propre argent en accomplissant des tâches, le dépensent judicieusement au moyen de leur carte à puce prépayée Mydoh et font croître cette épargne en établissant des objectifs d'épargne. Les parents peuvent voir les dépenses de leurs enfants et choisir leur propre degré d'intervention. Mydoh défend ces convictions depuis sa création, et a pu aider plus de 140 000 Canadiens à bâtir une assise financière plus solide pour la nouvelle génération.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

À propos de Léger

Léger est la plus grande entreprise d'études de marché à service complet appartenant à des intérêts canadiens. À l'échelle nationale, le bassin de répondants en ligne de Léger Opinion comprend environ 400 000 membres, qui sont fidèles à 90 %. Des mesures rigoureuses d'assurance de la qualité permettent à Léger d'atteindre les normes élevées qu'elle établit. Ainsi, ses méthodes de collecte et de stockage des données surpassent les normes fixées par l'Association mondiale de recherches sur l'opinion publique (AMROP). Ces mesures sont appliquées à chaque étape des projets : de la collecte de données au traitement, en passant par l'analyse. Léger vise à répondre aux besoins de ses clients avec honnêteté, confidentialité et intégrité.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Matt Trocchi, [email protected], Communications, RBCx