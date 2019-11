Les jeunes du Québec pourront continuer à compter sur les CJE pour leur intégration sur le marché du travail

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'investissement, de 70 millions sur 5 ans, annoncé ce matin par monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, va permettre aux carrefours jeunesse-emploi (CJE) de poursuivre leur engagement quotidien auprès des jeunes afin de les aider à trouver leur place sur le marché du travail.

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et ses membres se félicitent de l'annonce effectuée ce matin par le ministre Jean Boulet. Cet investissement s'ajoute à ceux annoncés dans les derniers mois pour renforcer l'employabilité des jeunes et démontre la volonté du gouvernement de faire des jeunes sa priorité pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.

« L'annonce du ministre Jean Boulet est une excellente nouvelle pour les jeunes du Québec. Cet investissement s'inscrit dans les bonnes relations qu'entretiennent les CJE avec le ministre et le ministère. Il réaffirme, pour les 5 prochaines années, la capacité des CJE d'intervenir auprès de près de 2500 jeunes partout au Québec afin de les accompagner dans leur insertion en emploi. Rappelons également que d'ici 2023, les jeunes combleront plus de 54% des besoins en main-d'œuvre. Ils sont la force vive du Québec. » a déclaré le président du RCJEQ, monsieur Serge Duclos.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

Site internet : http://www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi (CJE)

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d'insertion sociale et économique, en les aidant dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage d'une petite entreprise. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

