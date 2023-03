Le gouvernement du Canada investit dans la prochaine génération d'artisans du changement en Colombie-Britannique, contribuant à former de nouveaux talents et à trouver des solutions novatrices pour l'avenir.

PRINCE GEORGE, BC, le 2 mars 2023 /CNW/ - La prochaine génération de penseurs innovateurs existe dans les collectivités de toute la Colombie-Britannique. En créant des possibilités pour les jeunes aux divers talents, capacités et expériences dans les collectivités rurales de la Colombie-Britannique, nous ferons en sorte qu'ils aient accès aux mêmes événements et programmes que les jeunes des centres urbains. C'est pourquoi PacifiCan investit dans des projets qui offrent des possibilités aux jeunes entrepreneurs de toute la Colombie-Britannique.

Les jeunes du Nord de la Colombie-Britannique profiteront de l’accès à de nouveaux programmes d’entrepreneuriat et de leadership (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 233 083 $ visant à élargir les programmes de Young Entrepreneur Leadership Launchpad (YELL) Canada dans le Nord de la Colombie-Britannique.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui, au moment où iCubed 2023 (Invention, Innovation, Intégration) a donné le coup d'envoi de son sommet annuel virtuel, lequel réunit des élèves de 9e, 10e et 11e années des collectivités rurales et éloignées de tout le Canada pour qu'ils acquièrent des compétences entrepreneuriales.

YELL est un organisme de bienfaisance enregistré qui met les élèves en contact avec divers conférenciers et mentors et qui gère le premier programme d'entrepreneuriat au niveau secondaire au Canada donnant droit à des crédits universitaires. Dans le cadre du programme, les principes de l'entrepreneuriat sont utilisés pour faire progresser les jeunes leaders dans n'importe quel domaine, en les dotant de l'ensemble des compétences nécessaires pour les aider à devenir des personnes capables de résoudre des problèmes de manière créative.

Le financement annoncé aujourd'hui servira à offrir des cours de YELL dans cinq collectivités du Nord de la Colombie-Britannique : Terrace, Smithers, Vanderhoof, Prince George et Quesnel. Cet investissement permettra également à YELL de tenir deux futurs sommets iCubed.

Les programmes de YELL toucheront plus de 180 étudiants, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, la participation des étudiants autochtones et l'accès des jeunes marginalisés aux programmes. En outre, on s'attend à ce que 2 000 futurs étudiants participant à iCubed tirent profit de cet investissement. Au cours des trois prochaines années, ces étudiants entreront sur le marché du travail dans les collectivités rurales de la Colombie-Britannique mieux préparés à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à appliquer ces nouvelles compétences dans n'importe quelle carrière.

Citations

« Le développement d'une entreprise demande de la passion, de l'énergie et de la créativité, soit des qualités que les jeunes ont souvent en abondance. La formation offerte par YELL Canada prépare la prochaine génération d'entrepreneurs et de penseurs créatifs du Nord de la Colombie-Britannique. Les compétences, l'aide et la confiance acquises par ces étudiants leur ouvriront des portes et les aideront à devenir la prochaine génération de bâtisseurs communautaires. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Avec l'aide de ce financement de PacifiCan, YELL se réjouit de renforcer son impact en servant les enseignants et les étudiants des collectivités rurales et éloignées de la Colombie-Britannique. Notre équipe a à cœur de donner aux étudiants du Nord un accès égal et équitable aux programmes d'entrepreneuriat, tout en mettant les jeunes en contact avec une communauté de mentors qui peuvent les guider dans leur carrière. »

- Amit Sandhu, directeur général intérimaire bénévole, YELL Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le 17 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Prince George , à Fort St. John et à Prince Rupert pour servir les entreprises et les collectivités, y compris les collectivités autochtones, du Nord de la Colombie-Britannique.

, à et à pour servir les entreprises et les collectivités, y compris les collectivités autochtones, du Nord de la Colombie-Britannique. Depuis 2013, YELL a offert plus de 100 000 heures de programme à plus de 1 000 élèves du secondaire, faisant participer près de 600 chefs d'entreprise et mentors au processus.

PacifiCan a précédemment versé 475 000 $ pour aider YELL à donner avec succès des cours dans le cadre d'un projet pilote dans sept collectivités du Nord de la Colombie-Britannique : Terrace , Houston , Burns Lake , Vanderhoof , Prince George , Quesnel et Fort St. John .

Liens connexes

