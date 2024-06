TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte lance le rapport Réconcilier nos relations afin de préserver la Terre mère pour les générations futures, le quatrième volume de sa série intitulée Réflexions de jeunes leaders autochtones sur la réconciliation. Dans ce rapport, les jeunes Autochtones présentent leur définition de la réconciliation environnementale, une démarche permettant de donner aux gouvernements et aux industries la possibilité d'assumer la responsabilité des préjudices passés et présents causés à l'environnement. Les jeunes leaders demandent une inclusion importante des connaissances, des perspectives et des valeurs autochtones dans toute action visant la réparation de ces préjudices. Ils entendent établir une réciprocité dans les relations avec les partenaires autochtones et avec l'environnement.

« Les jeunes, nos futurs Gardiens du savoir, réclament une nouvelle approche pour travailler ensemble et rétablir les relations avec la terre et les uns avec les autres afin d'assurer un environnement sain au cours de leur vie », déclare Mitch Mercredi, directeur de service, Services-conseils en édification des Nations chez Deloitte Canada, et membre de la Première Nation Athabasca Chipewyan, en Alberta. « Nos communautés sont enracinées dans une relation réciproque avec les terres où nous vivons, et nous comptons sur ces terres pour notre subsistance physique, spirituelle et culturelle. En retour, nous nous occupons des terres grâce à nos connaissances et à nos pratiques traditionnelles. Pourtant, les peuples autochtones du Canada continuent d'être largement exclus des processus décisionnels concernant la gestion des terres et des ressources, ainsi que des efforts d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation. »

Le rapport explore en outre les valeurs fondamentales que partagent les jeunes Autochtones au sujet de l'environnement, en soulignant le lien immuable entre leurs cultures, leurs savoirs et leurs terres. Il présente également les graves conséquences de la colonisation sur la préservation et la transmission des cultures et des systèmes de connaissances autochtones, ainsi que les approches occidentales de gestion des terres, qui excluent souvent les dirigeants autochtones des processus décisionnels.

Insistant sur la nécessité de rétablir la confiance et de favoriser des partenariats fructueux entre les communautés autochtones et non autochtones, le rapport fait état des obstacles à l'action climatique menée par les Autochtones, tels que les besoins en financement et en ressources ou les enjeux administratifs, obstacles qui doivent être surmontés dans le cadre de la réconciliation environnementale.

Les jeunes Autochtones proposent une série de recommandations visant à intégrer le respect des savoirs traditionnels autochtones et la connexion à la terre, et à en faire une priorité dans le cadre du processus de revitalisation. Ces recommandations comprennent notamment le déploiement d'efforts de revitalisation des langues et des cultures autochtones, la création d'occasions d'apprentissage interculturel, la décolonisation de la recherche et de l'action sur le climat, l'investissement dans la prochaine génération de leaders autochtones du climat, la reconnaissance des préjudices passés et présents, et l'investissement équitable dans les capacités pour les initiatives dirigées par des Autochtones.

Le rapport Réconcilier nos relations afin de préserver la Terre mère pour les générations futures présente la vision d'un avenir où les préjudices du passé sont réparés, où des communautés autochtones résilientes et en meilleure santé bénéficient d'un soutien, où un environnement plus sain est protégé, et où des projets réunissant des partenaires autochtones et non autochtones offrent des avantages mutuels à tous les Canadiens et Canadiennes, ainsi que sur le plan de l'environnement.

Afin de recueillir les voix autochtones et d'étayer les conclusions du rapport, le Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte a interrogé les jeunes qui ont participé à la Semaine de défense de la jeunesse autochtone de 2022 et de 2023, organisée par Indigenous Youth Roots (IYR), un organisme national dirigé par de jeunes Autochtones et coéditeur de la série de rapports. Les observations et les recommandations formulées par ces jeunes ont été complétées au moyen de sources secondaires, notamment des entrevues avec des universitaires et des spécialistes sectoriels ayant une expérience de travail auprès des peuples autochtones, des Gardiens du savoir et des communautés des secteurs de la gestion des terres et des ressources et de la conservation.

Pour consulter les autres recommandations concrètes proposées par les jeunes leaders autochtones, veuillez accéder au rapport complet ici.

