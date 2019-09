Les investisseurs prennent un engagement sans précédent en matière d'émissions carbone nettes nulles

Création d'une alliance d'investisseurs soutenue par l'ONU pour atteindre la neutralité carbone de ses portefeuilles d'ici 2050

NEW YORK, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les plus grands investisseurs mondiaux se sont regroupés dans le cadre de l'une des actions les plus audacieuses jamais entreprises, pour former une alliance des principaux assureurs et fonds de retraite. Avec 2 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion ces investisseurs se sont engagés à construire des portefeuilles neutres en carbone à l'horizon 2050.

Cette initiative soutenue par les Nations Unies, nommée Net-Zero Asset Owner Alliance, a été lancée et annoncée aujourd'hui lors du Sommet Action Climat du Secrétaire général de l'ONU. L'initiative rassemble des membres de gouvernements, des entreprises et des membres de la société civile. Elle vise à renforcer et à accélérer les engagements pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le Climat.

La Net Zero Asset Owner Alliance est une preuve de la mobilisation des investisseurs pour protéger la population et la planète. Ces investisseurs sont convaincus que les entreprises qui mènent leurs activités vers une économie à faible émission carbone, sont celles qui profiteront le plus des opportunités offertes par les changements climatiques.

« Il n'y a pas de raccourci vers une action décisive pour le climat. Nous devons adopter une vision à long terme. Je salue chaleureusement le rôle moteur adopté par les investisseurs de l'Alliance. Leur engagement envoie un signal fort. Il montre que les marchés financiers et les investisseurs sont à l'écoute de la science et nous mettent sur la voie de la résilience et de la durabilité. », a déclaré Inger Andersen, Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Les propriétaires d'actifs, soit les principaux gestionnaires de l'épargne-retraite ou les investisseurs des primes d'assurance de leurs clients - représentent l'une des plus grandes réserves de capitaux de la planète. Leurs portefeuilles de placements sont très diversifiés et exposés à tous les secteurs de l'économie mondiale.

Soucieux des effets néfastes que le changement climatique présente pour les sociétés et les économies d'aujourd'hui et de demain, les propriétaires d'actifs responsables sont de puissants alliés dans la lutte mondiale contre le changement climatique et en faveur de la limitation de la hausse de la température globale à 1,5°C au maximum.

En tant qu'investisseurs de long terme qui se tournent vers l'avenir pour financer leurs engagements, les propriétaires d'actifs veulent s'assurer que l'économie mondiale prospère, que les risques liés au climat sont pris en compte, et que les occasions d'investir dans un avenir plus propre sont saisies.

L'Alliance a été initiée par Allianz, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark et Swiss Re début 2019. Depuis, Alecta, l'AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand et Zurich les ont rejoints en qualité de membres fondateurs.

Réunie par l'Initiative financière du PNUE et les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), l'Alliance est soutenue par le WWF et fait partie de la campagne Mission 2020, une initiative menée par Christiana Figueres, ancienne Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Le défi de notre vie est d'atténuer les effets du changement climatique. La sphère politique, les entreprises et les sociétés du monde entier doivent agir ensemble pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. En tant que propriétaires d'actifs, nous nous montrerons à la hauteur de nos responsabilités et, en concertation avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous nous orienterons vers des pratiques commerciales à faible intensité carbone. Nous avons déjà commencé et, à l'horizon 2050, nos portefeuilles seront neutres pour le climat », a déclaré Oliver Bäte, PDG d'Allianz.

Les membres de l'Alliance engageront des échanges avec les entreprises dans lesquelles ils investissent pour s'assurer qu'elles décarbonisent leurs modèles économiques. Les initiatives à l'image de « Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future » lancée par le Pacte mondial des Nations unies seront des partenaires clés pour mobiliser les entreprises et les inciter à s'engager pour réduire leurs émissions nettes à zéro. L'Alliance collaborera également avec l'Investor Agenda, l'initiative Science Based Targets, Climate Action 100+ et l'Alliance Ambition 2050 Ambition annoncée récemment.

Les membres de l'Alliance communiqueront de façon transparente au sujet de leurs progrès en se fixantdes objectifs intermédiaires issus de l'article 4, paragraphe 9 de l'Accord de Paris. En s'engageant à faire passer leurs portefeuilles d'investissement à zéro émission nette de gaz à effet de serre à horizon 2050, les propriétaires d'actifs montrent l'exemple aux autres investisseurs, aux associations industrielles et, à l'ensemble des acteurs de l'économie mondiale.



« La Net-Zero Alliance démontre que les investisseurs institutionnels ont collectivement un rôle important à jouer pour favoriser la transition énergétique dont le monde a besoin. Pour les investisseurs comme CDPQ, il existe de nombreuses occasions de générer un rendement commercial en investissant dans des solutions sobres en carbone et de travailler avec les sociétés en portefeuille pour décarboniser leurs activités », a déclaré Michael Sabia, PDG de la CDPQ. « Les actions des investisseurs, combinées à l'évolution nécessaire des politiques publiques, induiront de réels changements dans tous les secteurs. »

Pour avoir un impact maximal, les membres de l'Alliance encouragent activement d'autres propriétaires d'actifs à se joindre à eux dans leur objectif de décarbonisation des portefeuilles et de réduction nette à zéro des émissions carbone d'ici 2050.

Notes aux rédacteurs

Magnus Billing, PDG, Alecta,

« En tant qu'investisseurs, nous avons un rôle à jouer dans la transition climatique, avec les entreprises, les décideurs politiques et la société. L'adhésion à la Net-Zero Asset-Owners Alliance souligne l'engagement d'Alecta à renforcer l'alignement de son portefeuille sur l'Accord de Paris. Notre objectif est d'utiliser notre voix en tant que propriétaires et de nous engager auprès des entreprises pour accroître la communication d'informations sur le climat et la transition, pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement qui alignent de bons rendements et un impact climatique positif, et pour contribuer au développement d'outils et de méthodes pour intégrer le climat dans l'analyse des investissements. »

Johan Sidenmark, PDG, AMF Pension

« En tant que caisse de retraite, dont les relations avec la clientèle se prolongent souvent sur des décennies, un horizon de placement à long terme est une approche naturelle et nécessaire pour nous. L'intégration de la durabilité dans la gestion de nos actifs - en particulier les risques et les opportunités liés au changement climatique - est nécessaire si nous voulons remplir nos obligations non seulement aujourd'hui, mais aussi dans cinquante ou cent ans. Conformément à notre engagement aux termes de l'Accord de Paris, nous voulons participer à la transition vers une économie sobre en carbone et travailler de manière continue à l'alignement de notre portefeuille d'investissements sur l'objectif de 1,5 degré. Par conséquent, l'objectif d'émissions nettes nulles nous motive, et nous sommes impatients de participer à cette initiative prometteuse et opportune. »

Eric Lombard, PDF, Caisse des Dépôts

« Depuis près de 20 ans, la Caisse des Dépôts participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique, avec des résultats concrets et quantifiables. En tant qu'investisseur institutionnel, l'établissement est fier de s'engager aujourd'hui sur une feuille de route de 1,5°C. Cette ambition est forte et doit s'appuyer sur une méthodologie rigoureuse, à laquelle les équipes de la Caisse des Dépôts contribueront activement. En rejoignant cette alliance, nous voulons franchir une nouvelle étape dans l'alignement de nos financements sur les objectifs de l'Accord de Paris et envoyer un signal fort aux entreprises dans lesquelles nous avons pris des participations, créant ainsi un effet de levier sur l'ensemble de l'économie. »

Marcie Frost, CEO, CalPERS

"CalPERS considère que le changement climatique est un risque urgent et systémique, particulièrement lorsque l'on prend en compte notre responsabilité de protéger les actifs financiers de nos membres, et de générer des rendements à long terme qui permettront de financer les pensions de retraite de la génération actuelle et des générations futures. L'Alliance Net Zero est la tribune qu'il nous faut pour apporter le changement nécessaire à l'atteinte des objectifs ambitieux de l'Accord de Paris. En tant que responsables des placements de près de deux millions de fonctionnaires de Californie, nous nous engageons à promouvoir les risques et les opportunités du changement climatique, à les intégrer dans nos portefeuilles et à nous engager pour être à la hauteur du défi. »

Michael Kjeller, Vice Président exécutif et Responsable de la gestion d'actifs et du développement durable, Folksam Group :

« Le Folksam Group travaille dans le domaine des investissements responsables depuis près de 20 ans et nous avons fait partie du groupe d'investisseurs qui a fondé l'UN PRI. Notre bonne expérience des engagements de collaboration et l'engagement clair que nous avons signé placent de grandes attentes dans les résultats de l'Alliance. Nous croyons en la propriété active et qu'un propriétaire d'actifs peut faire une différence dans la transition nécessaire vers un monde à 1,5 degré. Je souhaite qu'en 2050, au plus tard, nous puissions regarder en arrière et constater que les entreprises ont fait la transition climatique que nous les avons poussées et encouragées à le faire. »

Katja Bergqvist, PDG de Nordea Life & Pension :

« Les propriétaires d'actifs ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone et résistante au climat. Nous croyons fermement qu'une telle transition exige des engagements clairs, des efforts conjoints de l'industrie et une transparence totale. Nous avons rejoint l'alliance parce qu'elle représente une plateforme solide pour y parvenir. »

Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark :

« Pour atteindre des émissions nettes nulles dans l'économie réelle d'ici 2050, nous devrons renforcer l'impact que nous avons nous-mêmes en tant qu'investisseurs dans les nouvelles technologies propres, les infrastructures d'énergie renouvelable et les bâtiments durables, entre autres, afin de fournir des alternatives réalistes et réalisables aux grands émetteurs de CO2 pour faire évoluer leurs activités. Dans ce contexte, l'Alliance peut agir de manière collégiale en tant que propriétaires d'actifs et demander aux entreprises de transformer leur modèle économique pour se conformer à l'Accord de Paris et limiter la hausse de température à 1,5°C. »

Odd Arild Grestad, PDG de Storebrand :

« Nos pensions, nos épargnes et nos placements sont l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour relever les défis considérables soulevés par les rapports du GIEC. Nous ne pouvons plus négliger l'impact que nous pouvons tous avoir si nous orientons nos ressources vers un avenir énergétique propre. La Net-Zero Asset Owner Alliance est une grande opportunité et une force de changement. Les investissements durables génèrent déjà de bons rendements, ce qui montre qu'une stratégie d'investissement saine est gagnante pour les gens, la planète et la rentabilité. »

Guido Fürer, Group Chief Investment Officer, Swiss Re :

« En tant que précurseur dans l'intégration de l'ESG à travers l'ensemble de notre portefeuille d'investissement, nous nous engageons à réduire nos émissions nettes de GES à zéro d'ici 2050, ce qui constitue un excellent prolongement de notre approche. »

Urban Angehrn, Group Chief Investment Officer, Zurich Insurance Group :

« Nos clients du monde entier sont déjà aujourd'hui confrontés aux défis liés au changement climatique. C'est pourquoi nous croyons fermement que les propriétaires d'actifs comme Zurich doivent agir maintenant pour relever ces défis, en particulier en tirant parti des marchés financiers pour financer des solutions aux problèmes environnementaux urgents de notre époque. Après avoir signé en début d'année la Business Ambition for 1.5°C du Pacte mondial des Nations unies, nous sommes ravis d'adhérer à l'Alliance des propriétaires d'actifs, qui constitue une étape importante dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. »



Christiana Figueres, Coordinatrice de la mission 2020 :

« L'urgence de la crise climatique exige un leadership décisif, il est donc encourageant de voir les propriétaires d'actifs faire jouer leur puissance financière et guider les entreprises dans lesquelles ils investissent vers un monde à émissions nettes zéro. La science est claire : nous devons réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour nous mettre sur la bonne voie. Les investisseurs prennent conscience de l'énorme transformation économique que cela implique et commencent à y investir leurs fonds, mais nous aurons besoin de plus d'argent, de plus de dimension et de plus de rapidité si nous voulons assurer un avenir viable aux jeunes qui appellent à l'action dans la rue. »

Fiona Reynolds, PDG, Principes pour l'investissement responsable :

« Il est extrêmement urgent de s'attaquer aux changements climatiques. Les fonds de pension et les assureurs qui détiennent de grandes masses d'actifs se trouvent au sommet de la chaîne d'investissement en ce sens qu'ils peuvent recommander et imposer aux entreprises dans lesquelles ils investissent de passer de sources d'énergie à forte intensité de carbone à des sources plus durables. Ils ont la capacité, plus que tout autre investisseur, de faire avancer ce programme en exposant les risques importants liés aux changements climatiques à ceux qui gèrent leurs actifs. »

Margaret Kuhlow, responsable des pratiques financières, WWF :

« Il s'agit d'un leadership bienvenu de la part des principaux propriétaires d'actifs. Le message de la communauté scientifique est clair et, à mesure que nous subissons les effets du réchauffement de la planète, il est de plus en plus évident que nous devons agir plus rapidement. Limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C n'est pas tant pour sauver la planète que pour sauver la vie et les moyens de subsistance de nos enfants et de nos petits-enfants. Ceux qui gèrent les ressources financières pour notre avenir ont un intérêt direct dans un monde plus durable et ont besoin d'être de fervents défenseurs du changement des politiques publiques. »

À propos de l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP FI)

L'UNEP FI est un partenariat entre le Programme des Nations unies pour l'environnement et le secteur financier mondial créé à la suite du Sommet de la Terre de 1992 avec pour mission de promouvoir un financement durable. Plus de 260 institutions financières, y compris des banques, des assureurs et des investisseurs, travaillent avec UN Environment pour comprendre les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance d'aujourd'hui, pourquoi ils sont importants à financer, et comment participer activement à leur résolution.

Pour en savoir plus : www.unepfi.org/about

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: MÉDIAS UNEP FI : Sally Wootton, sally.wootton@un.org, +41 22 917 8591; Oliver Wagg, oliver.wagg@un.org, +44 7885 377 264; MÉDIAS CDPQ : medias@cdpq.com, +1 514 847-5493

Related Links

https://www.cdpq.com/