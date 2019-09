Les investissements et le leadership du gouvernement fédéral en santé seront essentiels à l'avenir à la bonne situation financière du pays, affirme un rapport du Conference Board du Canada

OTTAWA, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Dans un nouveau rapport commandé par l'AMC, le Conference Board du Canada lance un avertissement clair sur l'état des soins de santé au Canada : à moins que le gouvernement fédéral n'augmente le financement, les provinces et les territoires auront de la difficulté à maintenir le niveau actuel des soins de santé, et encore plus à répondre aux demandes croissantes associées au vieillissement de la population.

L'AMC a toujours préconisé un rôle accru du gouvernement fédéral dans les soins de santé pour s'attaquer aux enjeux nationaux, notamment l'accès aux services en santé mentale, aux soins aux aînés et aux soins en région éloignée.

Le rapport Le point sur la santé financière des gouvernements canadiens met en lumière la dure réalité financière à laquelle sont confrontés les provinces et les territoires. Comme la croissance économique du Canada ralentit avec le vieillissement de la population, les soins de santé ne sont pas viables et des choix difficiles seront imposés aux ordres de gouvernement inférieurs. Dans ce contexte, la population canadienne devrait s'inquiéter des compressions à venir dans les services, qui entraîneront des disparités encore plus grandes et des résultats désastreux.

« Les dirigeants politiques prennent des engagements en matière de santé pendant la campagne électorale, mais, compte tenu de la réalité financière qui nous attend, il sera impossible de suivre le rythme, a déclaré le Dr Buchman, président de l'AMC. Le message est clair : le gouvernement fédéral devra intervenir pour veiller à ce que les provinces et les territoires puissent maintenir notre système public de soins de santé. »

Depuis des années, l'AMC s'emploie activement à souligner l'urgence de s'attaquer aux problèmes croissants dans les soins de santé. Au cours de cette élection, l'AMC demande à tous les partis politiques fédéraux de prendre les engagements suivants :

Ajouter un montant supplémentaire au Transfert canadien en matière de santé, établi en fonction de facteurs démographiques, qui fournirait un financement complémentaire aux provinces et aux territoires en fonction du vieillissement de leur population.

Mettre en place une allocation canadienne pour aînés afin d'aider à couvrir les frais supplémentaires que doivent assumer les aînés et leurs proches aidants, qui dépensent actuellement plus de 9 milliards de dollars pour s'occuper de leurs proches.

Créer un Fonds pour l'adaptation des soins de santé primaires de 1,2 milliard de dollars pour appuyer un modèle de centres de médecine de famille afin d'améliorer l'accès aux soins primaires.

Soutenir la création d'un permis d'exercice pancanadien qui permettrait d'élargir l'offre de soins virtuels et de fournir des soins de santé aux gens des régions éloignées.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou obtenir un supplément d'information : Relations avec les médias de l'AMC : Relationsmediatiques@amc.ca, 613 806-1865

Related Links

https://www.cma.ca/