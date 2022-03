Les investissements du gouvernement du Canada soutiennent les collectivités, les habitants du Nord et les peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest qui se remettent des effets de la pandémie de COVID-19

CanNor fait un investissement clé de plus de 3,1 millions de dollars dans neuf projets de revitalisation des infrastructures communautaires des T.N.-O.

Les espaces publics communs dans les collectivités de tous les territoires, et de tout le Canada, sont essentielles pour favoriser le bien-être des résidents, attirer les visiteurs, encourager le tourisme, soutenir les entreprises locales et créer des emplois. Or, la pandémie sans précédent de la COVID-19 a mis en évidence la valeur des espaces publics comme éléments importants des collectivités.

Depuis le début de la pandémie, CanNor a apporté un soutien financier aux entreprises et aux collectivités du Nord, et continue aujourd'hui son action en fournissant un soutien par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour aider la reprise dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).

Un investissement de CanNor soutient des projets communautaires dans les T.N.-O.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ainsi que Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé aujourd'hui un investissement combiné de plus de 3,1 millions de dollars, versés par l'entremise de CanNor, pour soutenir neuf projets et aider les collectivités des T.N.-O. à se rétablir et à prospérer.

Ces investissements soutiennent la construction de nouvelles infrastructures communautaires et la revitalisation de structures et de biens déjà en place, tout en les rendant plus sûrs, plus écologiques et plus accessibles, afin que les résidents et les entreprises puissent prospérer, alors que les T.N.-O. commencent à assouplir les restrictions liées à la COVID-19.

Le financement de ces initiatives contribue au bien-être général des habitants du Nord et des peuples autochtones du territoire. L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus le respect de l'engagement du gouvernement du Canada à aider les collectivités des Territoires du Nord-Ouest à se rétablir et à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, la reprise économique étant étroitement liée à la vitalité des collectivités du Nord.

« Les collectivités du Nord s'épanouissent lorsque les infrastructures communautaires servent à promouvoir l'interaction sociale. Notre gouvernement contribue à la construction et à la revitalisation des lieux de rassemblement communautaires, qu'il s'agisse de la tonnelle et du camping de Nahanni Butte ou d'endroits où les jeunes peuvent se rassembler et être actifs en plein air, comme le parc de planche à roulettes de Norman Wells et les terrains de basketball de Whati. La pandémie a été particulièrement difficile pour les jeunes. Ces investissements aideront les habitants du Nord à se rassembler en toute sécurité et leur permettront de continuer à s'épanouir dans leurs collectivités d'origine. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Des collectivités fortes ainsi que leurs résidents sont l'épine dorsale du Nord. Les habitants des collectivités des T.N.-O. ont été durement touchés par la COVID-19 et ont respecté de manière responsable les restrictions de santé publique pendant près de deux ans. En contribuant à la création d'espaces accessibles et à la revitalisation des lieux de rassemblement, de sport et de loisirs, nous participons à la construction de collectivités saines et dynamiques. Les investissements communautaires stratégiques inspirent la revitalisation, créent des emplois et conduisent à la durabilité économique. Les gens et leurs collectivités sont au cœur du plan de relance post-COVID-19 du gouvernement du Canada. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Grâce à nos programmes ciblés et à de solides partenariats fédéraux, nous sommes en mesure d'encourager et d'appuyer des initiatives qui aident les collectivités à investir en elles-mêmes. Les réparations et les améliorations faites à Colville Lake aideront la collectivité à revitaliser ses infrastructures et à en accroître l'accessibilité pour ceux qui en ont besoin. Alors que les restrictions touchant les voyages sont en voie d'être assouplies, ces initiatives aideront aussi les collectivités à renforcer leur présence et leur potentiel, en plus de les présenter comme des collectivités fortes qui favorisent le changement tout en contribuant à l'économie globale Territoires du Nord-Ouest. »

- L'honorable Carolyn Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Nos collectivités émergent des restrictions liées à la pandémie, et il est important que nous créions des espaces sûrs et dynamiques pour nous rassembler et établir des relations avec nos amis, nos voisins et nos visiteurs. Grâce au soutien de CanNor, le parc Bob McMeekin sera revitalisé et deviendra au sein de notre collectivité un espace important et inclusif pour jouer, se divertir et se ressourcer. »

- Kandis Jameson, maire, ville de Hay River

« À Denesoline, nous croyons que le centre de commandement de Lutsel K'e sera très utile à la collectivité. Les visiteurs qui se rendent à Lutsel K'e seront assurés de disposer de chambres d'hôtel propres et confortables, ce qui aura une énorme incidence sur le tourisme et le développement de l'économie locale. Les bureaux à louer seront utilisés par les entreprises en démarrage et d'autres membres de la communauté et favoriseront la productivité en créant des milieux de travail conviviaux. Les familles ayant de jeunes enfants et des tout-petits bénéficieront également de la garderie, ce qui leur donnera plus de temps pour poursuivre d'autres activités et renforcer leurs capacités pendant que leurs enfants sont pris en charge et aidés dans leur développement dans une atmosphère amicale. En plus d'être utilisée comme café, la cuisine-salle à manger pourra être louée par les membres de la collectivité pour la tenue d'événements et aussi par les cueilleurs sur le terrain pour le nettoyage de leurs récoltes. Dans l'ensemble, ce complexe est un projet communautaire des plus nécessaires qui s'appuiera sur les infrastructures existantes et permettra à Lutsel K'e de devenir une destination encore plus accueillante et recherchée qu'elle ne l'est déjà. »

- Haroon Bhatti, directeur de l'Innovation, Denesoline Corporation

Les faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) vise à aider les communautés de partout au Canada à construire et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Avec un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds soutient les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres groupes communautaires ainsi que les communautés autochtones

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez consulter la page Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC)

